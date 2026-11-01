Avellino – Pisa, la presentazione del match e le probabili formazioni

Written by Redazione• 8:46 am• Pisa SC

PISA – Alle ore 15 il Pisa scende in campo al “Partenio” contro l’Avellino nella terza gara in una settimana in questo fitto calendario valevole per la decima giornata di serie BKT, penultimo in vista della seconda sosta stagionale.

di Antonio Tognoli

Mister Paolo Bianco recupera Calabresi che torna dopo aver scontato il turno di squalifica e riprende il suo posto della difesa a tre formata da Primasso e uno tra Canestrelli e Bozhinov davanti al portiere Confente. Il tecnico nerazzurro per la trasferta in irpinia lascia a casa Esteves e Lusuardi, oltre al giovane Buffon, tutti acciaccati. Sulle fasce ballottaggio Zanon-Leris per un posto da titolare con Correia sicuro del posto in mezzo al campo che sarà affiancato da Loene o Vural, che ha giocato l’ultimo scorcio di gara contro il Palermo. Ballottaggio Rao-Marras per un posto accanto a Stefano Moreo. Pittarello già quattro gol all’attivo, sarà l’unica punta. Torna Matteo Tramoni che in settimana si è allenato con la squadra, ma il dieci nerazzurro partirà presumibilmente dalla panchina. Nesta orfano del solo Fila dovrebbe puntare sul 3-5-2 iniziale: Davanti a Martinelli spazio a Izzo, Venturi ed Enrici. Adamo e Morucci dovrebbero essere gli esterni, con Baseggio, Palmiero e Palumbo schierati nella cerniera di centrocampo. A Cheddira e Russo sono affidati le chiavi dell’attacco campano. Sarà Kevin Bonacina della sezione AIA di Bergamo ad arbitrare il match del “Partenio Lombardi”. Le ultime due direzioni parlano di una vittoria a Palermo (2-1) e una all’Arena (3-1 al Mantova) ma c’è da ricordare anche la direzione di Salernitana-Pisa 2-3 vittoria nerazzurra firmata da una doppietta di Bonfanti e il gol di Matteo Tramoni.

AVELLINO – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

AVELLINO (3-5-2): 50 Martinelli; 4 Izzo, 23 Venturi, 56 Enrici; 30 Adamo, 39 Besaggio; 6 Palmiero, 20 Palumbo; 27 Moruzzi; 9 Cheddira, 10 Russo: A disp. 1 Iannarilli, 29 Cancellotti, 5 Di Bitonto, 2 Missori, 3 Sala, 77 Di Paolo, 16 Faticanti, 8 Di Maggio, 24 Sounas, 7 Pandolfi, 14 Biasci, 99 Favilli. All. Alessandro Nesta

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi, 13 Primasso, 2 Bozhinov; 7 Leris, 55 Leone, 29 Correia, 3 Angori; 32 Moreo, 17 Rao; 8 Pittarello. A disp. 1 Scuffet, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli, 26 Coppola, 72 Zanon, 14 Loyola, 36 Piccinini, 21 Vural, 10 Tramoni; 11 Ferrah, 23 Marras, 37 Petagna. All. Paolo Bianco.

ARBITRO: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo (Ass. Regattieri-Giuggioli). Quarto uomo: Perri. VAR Camplone AVAR Di Paolo.

Last modified: Novembre 1, 2026