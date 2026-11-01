Avellino – Pisa, ecco dove vederla in TV e alla radio

Written by Redazione• 7:31 am• Pisa SC

PISA – Avellino – Pisa, valevole per la decima giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta domenica 1 novembre alle ore 15, sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata a Lorenzo Del Papa, mentre su LaB Channel da Antonio Torretti.

Flash della gara su Radio Rai nel corso di “Tutto il calcio minuto per minuto” (88.5 FM), Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.net, commento sul match, foto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Ottobre 31, 2026