Written by Novembre 1, 2026 7:31 am Pisa SC

Avellino – Pisa, ecco dove vederla in TV e alla radio

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PISAAvellino – Pisa, valevole per la decima giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta domenica 1 novembre alle ore 15, sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata a Lorenzo Del Papa, mentre su LaB Channel da Antonio Torretti.

Flash della gara su Radio Rai nel corso di “Tutto il calcio minuto per minuto” (88.5 FM)Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul matchfoto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Ottobre 31, 2026
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