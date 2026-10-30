Avellino – Pisa, arbitra Kevin Bonacina

Written by Redazione• 1:29 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 33nne lombardo Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo l‘arbitro designato a dirigere la sfida di domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00 al “Partenio” tra l’Avellino ed il Pisa, coadiuvato dai guardalinee Mattia Regattieri della Sezione di Finale Emilia e Lorenzo Giuggioli della Sezione di Grosseto, con Mario Perri della Sezione di Roma1 in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Giacomo Camplone della Sezione di Pescara, assistito da Aleandro di Paolo della Sezione di Avezzano.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2018-’21) a dirigere incontri di Serie D, Bonacina vive il successivo biennio in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2023-’24 che lo vede “bruciare le tappe” dirigendo 14 gare del Torneo Cadetto, per poi esordire in Serie A a metà dicembre 2024 in Empoli-Torino, con il successo per 1-0 dei granata..

Ad oggi, il fischietto lecchese può vantare 19 presenze nella Massima Divisione e 37 nel Torneo Cadetto, di cui una sola relativa al presente Campionato, vale a dire Virtus Entella-Vicenza 2-2, oltre ad aver diretto le sfide Napoli-Bologna /1-0), Inter-Parma (3-0) e la recente Cagliari-Bologna (0-2) di Serie A.

Per quanto concerne il rapporto con i nerazzurri, sono cinque le occasioni in cui Bonacina li ha diretti, sempre tra i Cadetti, di cui le prime due nel corso della stagione 2023-’24 – Ternana-Pisa 1-1, rete di Lisandro Tramoni, e Cosenza-Pisa 1-1, rete di Caracciolo – e le restanti tre nel successivo Torneo, ovvero Salernitana-Pisa 2-3 (doppietta di Bonfanti e Tramoni), Palermo-Pisa 1-2 (Rus e Lind) e Pisa-Mantova 3-1, con doppietta di Tramoni e Caracciolo, ragion per cui il bilancio complessivo parla di tre vittorie del Pisa e due pareggi.

Last modified: Ottobre 30, 2026