Avellino – Pisa 2-0. Nerazzurri sconfitti al “Partenio”. Un gol per tempo per la squadra di Nesta

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PISA – Il Pisa esce sconfitto (2-0) dal Partenio contro l’Avellino e chiude nel peggiore dei modi i tre impegni in sette giorni in un campo tradizionalmente ostico per i colori nerazzurri. Nel primo tempo vantaggio locale con Di Maggio, nella ripresa Russo fissa il punteggio sul 2-0. Questa volta i cambi che in altre occasioni avevano fatto la differenza non producono effetto. I nerazzurri chiudono con una sconfitta.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Paolo Bianco recupera Calabresi che torna dal 1′, dopo aver scontato il turno di squalifica e riprende il suo posto della difesa a tre formata da Primasso e Angori, davanti al portiere Confente. Il tecnico nerazzurro per la trasferta in irpinia lascia a casa Esteves e Lusuardi, oltre al giovane Buffon, tutti acciaccati. Sulle fasce laterali spazio a Zanon e Leris, con Correia affiancato da Loene. Rao ha la meglio su Marras per un posto accanto a Stefano Moreo. Pittarello già quattro gol all’attivo, è l’unica punta nel 3-4-2-1. Torna Matteo Tramoni che in settimana si è allenato con la squadra, ma il dieci nerazzurro parte dalla panchina. Nesta orfano del solo Fila punta sul 3-5-2 iniziale: Davanti a Martinelli spazio a Izzo, Venturi ed Enrici. Missori e Morucci sono gli esterni, con Besaggio, Di Maggio e Palumbo schierati nella cerniera di centrocampo. A Cheddira e Russo sono affidati le chiavi dell’attacco campano.

L’ARBITRO. Sarà Kevin Bonacina della sezione AIA di Bergamo ad arbitrare il match del “Partenio Lombardi”. Le ultime due direzioni parlano di una vittoria a Palermo (2-1) e una all’Arena (3-1 al Mantova) ma c’è da ricordare anche la direzione di Salernitana-Pisa 2-3 vittoria nerazzurra firmata da una doppietta di Bonfanti e il gol di Matteo Tramoni.

IL PRIMO TEMPO. Squadre in campo con l’Avellino in maglia verde, Pisa che si presenta all’appuntamento con la terza maglia. Si parte con qualche minuto di ritardo. Alcuni giocatori dell’Avellino devono sistemare con il nastro il colore dei calzettoni. Si parte dunque. I padroni di casa conquistano campo e guadagnano un corner con Correia che devia sul fondo un cross rasoterra di Missori. Sugli sviluppi del corner, un traversone da sinistra di Di Maggio per la testa di Cheddira, che però non imprime la giusta forza al pallone, che termina tra le braccia di Confente. Il Pisa risponde con un destro di Rao, respinto dalla difesa irpina. Leris conquista un buon calcio di punizione sulla parte sinistra del campo, ma niente di fatto perchè sugli sviluppi della stessa l’arbitro rileva un fallo in attacco su Izzo. Poco dopo l’Avellino ci prova dalla distanza con un sinistro di Martin Palumbo, palla alta sopra la traversa. Gara molto veloce, le due squadre però commettono molti errori in fase di impostazione. Grande occasione per l’Avellino al 15′: angolo di Russo, Confente esce a vuoto, Cheddira di testa a colpo sicuro colpisce la traversa. Pisa in difficoltà in questo frangente, prova a rispondere conquistando un angolo che non ha esito. Poco dopo Rao va sul fondo effettua il traversone supera Martinelli, ma attraversa tutta l’area senza trovare nessun nerazzurro ben appostato. Ma è l’Avellino a creare i pericoli maggiori. Dal limite ci prova Izzo, Confente è superato, ma ci pensa Moreo sulla linea a salvare il Pisa.

L’Avellino guadagna ben quattro calci d’angolo consecutivi e tiene il Pisa nella propria area. Ci prova Di Maggio, ma sul corner successivo, gli irpini passano in vantaggio: respinta corta della difesa sull’ennesimo corner, Di Maggio (26′) anticipa Leone al limite, entra in area e lascia partire un destro che termina la sua corsa nell’angolino, Confente tocca, ma non riesce ad evitare che la sfera termini in gol: 1-0. Avellino in vantaggio in maniera meritata. Il Pisa cerca di reagire, ma rischia di subire il raddoppio. Russo da sinistra imbecca Cheddira che tutto solo in area con il piatto fa un passaggio a Confente e si mangia il 2-0. Menomale. Il Pisa rimane in partita. La gara non ha un attimo di tregua. Sul contropiede successivo Rao viene fermato con il fallo al limite dell’area. Punizione che proprio Rao si incarica di battere. Il suo tiro a giro è deviato da Martinelli in angolo. Soffre maledettamente il Pisa, lasciando spazi alle ripartenze irpine, come al 35′ quando Palumbo apre per Rizzo, il pallone perviene ancora a Palumbo che con il sinistro mette paura la Pisa, con la palla che viene deviata da Primasso e poi da Confente in angolo. Al 42′ Pittarello va giù in area, Bonacina accorda il rigore al Pisa, ma il VAR dopo un controllo conferma l’offside del numero 8 di Bianco. Si rimane sull’1-0 per l’Avellino. Il Pisa però chiude in avanti la prima frazione. Accordato un minuto di recupero da Bonacina. Si va all’intervallo con gli irpini in vantaggio sui nerazzurri.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa mister Bianco corre ai ripari: dentro Bozhinov e Marras, al posto di Primasso e Zanon. Il Pisa prova subito a portarsi in avanti con Correia che appena dentro l’area lascia partire il destro, respinto dalla difesa irpina. Poco dopo Leris va via sulla sinistra, il suo tiro cross però viene respinto dal montante. L’Avellino si salva, ma i nerazzurri sono costantemente nella metà campo irpina. Leone rischia su un disimpegno non efficace a centrocampo. Nel momento migliore del Pisa i padroni di casa raddoppiano. Cross da destra respinto dalla difesa nerazzurra, Calabresi allontana, Russo imbeccato da Di Maggio lascia partire un tiro a giro dal limite dell’area che si insacca nell’angolino alle sinistra di Confente: 2-0. Un gol pesante per il Pisa. Il gioco si ferma per lungo tempo per un problema al monitor. Si riprende al 70′. Poco prima però i due allenatori effettuano cinque cambi. Nell’Avellino dentro Pandolfi e Sounas per Di Maggio e Cheddira. Nel Pisa fuori Calabresi, Leone e Rao: dentro Canestrelli, Loyola e Tramoni. Si fa dura per il Pisa. L’Avellino è tutto chiuso all’indietro e sfrutta le ripartenze. Difficile trovare spazio. Tramoni dalla sinistra mette una bella palla per la testa di Marras, palla però ampiamente a lato. Intanto Izzo rimane a terra. Problemi per lui. Entrano in campo i sanitari dell’Avellino. Gioco ancora fermo. Izzo alla fine è costretto ad uscire: dentro Cancellotti per i locali. Sono addirittura 12′ i minuti di recupero. Il Pisa attacca. Marras imbecca Moreo il quale di prima serve Loyola, il suo tiro è respinto con il corpo da Martinelli che esulta come un gol. Niente da fare l’Avellino si chiude bene. Anzi Favilli è servito in contropiede e con il sinistro mette alto. E’ l’ultima occasione. L’Avellino batte il Pisa e lo aggancia in classifica a quota 15 punti.

AVELLINO – PISA 2-0

AVELLINO (3-5-2): 50 Martinelli; 4 Izzo (86′ 29 Cancellotti)), 23 Venturi, 56 Enrici; 2 Missori, 39 Besaggio (96′ 6 Palmiero); 8 Di Maggio (69′ 24 Sounas), 20 Palumbo; 27 Moruzzi; 9 Cheddira (69′ 7 Pandolfi), 10 Russo (96′ 99 Favilli): A disp. 1 Iannarilli, 3 Sala, 5 Di Bitonto, 14 Biasci, 16 Faticanti, 30 Adamo, 77 Di Paolo. All. Alessandro Nesta

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi (69′ 5 Canestrelli), 13 Primasso (46′ 2 Bozhinov), 3 Angori; 7 Leris, 55 Leone (69′ 14 Loyola), 29 Correia, 72 Zanon (46′ 23 Marras); 32 Moreo, 17 Rao (69′ 10 Tramoni); 8 Pittarello. A disp. 1 Scuffet, 4 Caracciolo, 11 Ferrah, 21 Vural, 26 Coppola, 36 Piccinini, 37 Petagna. All. Paolo Bianco.

ARBITRO: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo (Ass. Regattieri-Giuggioli). Quarto uomo: Perri. VAR Camplone AVAR Di Paolo.

RETI: 26′ Di Maggio (A), 59′ Russo (A)

NOTE: Angoli 8-4. Ammoniti Angori (P). Rec pt 1′; st 12′.

Last modified: Novembre 1, 2026