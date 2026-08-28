Written by Agosto 28, 2026 12:47 pm Pisa, Politica

Auxilium Vitae, Petrucci (FdI): “La Regione sblocchi subito le risorse, il centro rischia il collasso finanziario”

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PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci.

«Non si può fare cassa sulla pelle dei lavoratori e dei pazienti più fragili». Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci interviene sulla situazione del Centro di Riabilitazione Auxilium Vitae di Volterra, annunciando un’interrogazione in Consiglio regionale.

Secondo Petrucci, la struttura, controllata al 54% dall’Asl Toscana nord ovest, sarebbe penalizzata da tariffe di rimborso per le giornate di degenza ferme ai parametri del 2007, nonostante l’aumento dei costi di gestione e del personale registrato negli ultimi anni.

«Il Governo ha stanziato e trasferito alle Regioni i fondi integrativi per adeguare le tariffe e coprire i costi dei rinnovi contrattuali della sanità privata – afferma Petrucci –. Per Auxilium Vitae si parla di oltre 100mila euro per il 2024 e di più di 440mila euro a regime per il 2026, ma queste risorse non sarebbero ancora arrivate a Volterra».

Il consigliere regionale sottolinea inoltre le difficoltà della struttura nell’assunzione di infermieri e operatori sociosanitari e richiama l’attenzione sulla complessità dei pazienti assistiti, tra cui persone con gravi cerebrolesioni e insufficienze respiratorie.

«Parliamo di un’attività ad alta complessità terapeutica, che richiede personale, investimenti e stabilità economica. L’assessore chiarisca perché la Regione non ha ancora trasferito il supplemento dovuto e quando intende farlo. Non accetteremo ulteriori rimpalli di responsabilità tra Firenze e l’Asl», conclude Petrucci.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Agosto 28, 2026
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