Autocarrozzeria 2000: tradizione familiare e innovazione tecnologica al servizio dell’automobilista

Nel cuore di San Giuliano Terme, in via Borrani 7, l’Autocarrozzeria 2000 rappresenta molto di più di una semplice officina: è una storia di famiglia che attraversa tre generazioni. Fondata negli anni Sessanta dal nonno, rilevata dal padre e dallo zio e, più recentemente presa in gestione da Pietro Pellegrini insieme al fratello, l’attività ha saputo evolversi fino a diventare un’officina che offre multiservizi all’avanguardia, senza mai perdere quel tocco umano che solo una gestione familiare può garantire.

Per Pietro e il suo team, il cliente è sempre al centro del lavoro. “Il valore più importante è la fiducia”, dice Pietro, che ormai lavora in officina da trent’anni. Questa filosofia si traduce in un’attenzione quasi maniacale verso ogni esigenza, offrendo non solo riparazioni alle automobili, ma anche comfort, come una sala d’attesa, caffè e auto sostitutive, oltre alla gestione completa delle pratiche burocratiche e assicurative.

L’Autocarrozzeria 2000 ha anche snellito i suo processi di consulenza, ovvero, è possibile richiedere informazioni, preventivi per tagliandi e interventi meccanici (come sostituzione dei cristalli) anche a distanza, senza dover necessariamente portare la vettura in sede.

Con l’arrivo dell’inverno e l’abbassamento delle temperature, la sicurezza in strada diventa prioritaria. L’officina ha appena concluso la sessione stagionale di cambio gomme. Per chi avesse ancora gli pneumatici estivi e volesse mettersi in regola con le dotazioni invernali obbligatorie, Autocarrozzeria 2000 offre una soluzione più pratica ed economica: le calze per pneumatici. Si tratta di un’alternativa più valida per costo, praticità e sicurezza.

Il vero, e recente, fiore all’occhiello dell’azienda è il reparto verniciatura, grazie al nuovo forno moderno ad altissima tecnologia. Per chi possiede un’auto che ha perso lo smalto, il servizio di lucidatura professionale permette di ridonare il colore originale e una perfetta lucidazione anche ai veicoli più datati.

Autocarrozzeria 2000 è anche Centro Assistenza Autorizzato per i marchi Fiat, Alfa Romeo e Fiat Professional, dotata di sistemi di diagnostica ufficiali, approvati dalla casa madre, per poter effettuare interventi sicuri e certificati.

Nonostante l’impiego di tecnologie sempre più raffinate e macchinari moderni, Pietro Pellegrini rivendica con orgoglio la natura artigianale del suo lavoro: “Ogni giorno ci ritroviamo a dover gestire situazioni e problemi che richiedono dinamicità e un pizzico di fantasia. Il nostro lavoro ci spinge ad aggiornarci continuamente per stare al passo con i veicoli di ultima generazione”.

Affidarsi all’Autocarrozzeria 2000 significa affidarsi a professionisti del settore che uniscono le tecnologie più moderne alla premura di una famiglia che, da cinquant’anni, si preoccupa di soddisfare tutte le esigenze dei suoi clienti.

Il team di Autocarrozzeria 2000 augura a tutti buone feste.

