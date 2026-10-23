Auto storiche a Castagnalandia: tutto esaurito per il raduno del Leone Rampante

Written by Redazione• 10:37 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 25 ottobre il percorso partirà da Pomarance e attraverserà i borghi della zona. Le vetture saranno poi esposte al Piazzone di Castelnuovo Val di Cecina

PISA – Le auto d’epoca arrivano a Castagnalandia. Domenica 25 ottobre la manifestazione ospiterà il raduno organizzato dal Club Ruote Storiche “Il Leone Rampante” di Pomarance, che quest’anno festeggia il trentesimo anniversario dalla fondazione.

Le adesioni hanno già raggiunto il numero massimo di partecipanti, rendendo necessaria la chiusura anticipata delle iscrizioni. Un risultato accolto con soddisfazione dal presidente Francesco Balia.

Il ritrovo degli equipaggi è fissato alle 9.30 allo spazio Savioli di Pomarance. Da qui partirà un itinerario che toccherà San Dalmazio, Montecastelli Pisano e Castelnuovo Val di Cecina, per proseguire verso Sasso Pisano e Monterotondo, prima del rientro a Castelnuovo per il pranzo a Castagnalandia.

Durante il tragitto sono previste soste nella piazzetta di San Dalmazio e al punto panoramico di Montecastelli Pisano, ai piedi della torre medievale.

A Castelnuovo il club offrirà un aperitivo ai partecipanti. Grazie all’organizzazione della Pro Loco, le vetture saranno disposte attorno al parco pubblico del Piazzone, cuore della festa, dove i visitatori potranno ammirarle da vicino.

Nato nel novembre 1996 come sodalizio dedicato alla Fiat 500, il Leone Rampante riunisce oggi oltre cento soci, impegnati nella conservazione e nella valorizzazione di auto e moto storiche. Il raduno unirà questa passione alla scoperta del territorio, arricchendo il programma di Castagnalandia.

Last modified: Ottobre 23, 2026