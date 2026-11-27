Written by Redazione• 10:34 am• Pontedera, Attualità, Politica

Il senatore Manfredi Potenti e la commissaria provinciale Elena Meini esprimono solidarietà al conducente e chiedono cabine di guida più protette e maggiore vigilanza a bordo.

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Senatore Manfredi Potenti (Lega Italia Federale) ed Elena Meini, Commissario provinciale leghista.

Un autista di autobus sarebbe stato colpito con un pugno dopo aver chiesto a un minorenne di spegnere una sigaretta. A riferire l’episodio sono il senatore Manfredi Potenti e la commissaria provinciale della Lega Elena Meini, che hanno espresso vicinanza al lavoratore e gli hanno augurato una pronta guarigione.

I due esponenti leghisti richiamano l’attenzione sulle aggressioni verbali e fisiche ai conducenti dei bus di linea nel Pisano. Per tutelare chi lavora sui mezzi pubblici, chiedono di dotare gli autobus di cabine di guida più protette e di rafforzare la vigilanza a bordo.

Manfredi Potenti

Last modified: Novembre 27, 2026