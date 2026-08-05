Aurora Tomasetti conquista il titolo di Miss Framesi e vola alle prefinali nazionali di Miss Italia

Written by Redazione• 9:55 am• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Primo importante successo per Aurora Tomasetti, ventenne di Pontedera, che a Lamporecchio ha conquistato il titolo di Miss Framesi, ottenendo così l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia.

La giovane pontederese si è aggiudicata la serata dedicata alla bellezza e all’eleganza organizzata nell’ambito della Fiera d’Agosto, appuntamento tradizionale che celebra la cultura e le eccellenze del territorio lamporecchiano. A consegnarle la fascia è stata la sindaca di Lamporecchio, Anna Trassi.

Aurora Tomasetti ha preceduto Noemi Farina, 23 anni, di Greve in Chianti, mentre il terzo posto è andato a Benedetta Pascucci, 23 anni, di Figline Valdarno. Quarta Azzurra Gasperini, 27 anni, di Greve in Chianti, seguita da Francesca Mollo, 24 anni, di Rignano sull’Arno, e dalla fiorentina Giulia Baldini, anche lei di 24 anni.

La serata è stata condotta da Andrea Agresti, affiancato da Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti. Tra le ospiti anche Chiara Festeggiante, eletta Miss Framesi Toscana dodici mesi fa proprio a Lamporecchio, Miss Toscana 2025 Gaia Pardini e l’attuale Miss Firenze Marta Schiumarini.

La manifestazione ha animato il paese del brigidino con la distribuzione del dolce tipico e la presenza della mascotte Brigicco. L’organizzazione ha ringraziato Luca Artino, il Comune di Lamporecchio, il Centro commerciale naturale e i commercianti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento è stato rivolto anche a Sandra Bucalossi, stilista del Team Italian Style Framesi e titolare del salone Vogue Unisex di Empoli, e ai professionisti del Salone Prestigio di Giancola Scaccia Valente, che hanno curato le acconciature delle concorrenti.

Last modified: Agosto 5, 2026