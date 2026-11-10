Assistenti sociali, La città delle Persone: “Servono assunzioni e collaborazione tra Comuni”

Written by Redazione• 3:54 pm• Pisa, Politica

Martinelli, Lacroce e Modica sostengono la mobilitazione nella Zona Pisana e chiedono chiarezza sulla gestione dei servizi dopo il 31 dicembre

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La città delle Persone sullo sciopero delle assistenti sociali della Zona Pisana.

Sostegno alle assistenti sociali in sciopero e richiesta di nuove assunzioni, risorse e accordi tra amministrazioni. Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Carlo Modica, consiglieri comunali de La città delle Persone, intervengono sulla mobilitazione nella Zona Pisana, criticando le conseguenze dell’uscita del Comune di Pisa dalla Società della Salute.

«La loro protesta conferma problemi che denunciamo da anni e che la scelta del Comune di Pisa di uscire dalla Società della Salute ha aggravato», dichiarano i consiglieri.

Il gruppo richiama anche l’osservatorio della Caritas, che nel 2025 ha incontrato 2.199 persone, e denuncia organici insufficienti, servizi rallentati e bisogni crescenti. A pesare sulle persone assistite, secondo i consiglieri, sarebbe inoltre il frequente cambio degli operatori di riferimento.

Per La città delle Persone, il ritorno di 13 assistenti sociali nella gestione diretta del Comune non basta. «Servono almeno 18 assistenti, ossia uno ogni 5.000 abitanti», sostengono, ricordando le richieste di assunzione avanzate negli anni.

La questione, aggiungono, deve essere affrontata attraverso la collaborazione tra tutti i Comuni della zona, anche con il sostegno della Regione. Il gruppo sottolinea che i livelli essenziali delle prestazioni sociali, cioè i servizi da garantire alla popolazione, richiedono una programmazione territoriale condivisa.

«Dopo la propaganda sul modello monocomunale, oggi si devono ricostruire pezzo per pezzo collaborazioni e coordinamenti esterni», affermano Martinelli, Lacroce e Modica, esprimendo preoccupazione per la frammentazione dell’assistenza proprio mentre le Case della Comunità richiedono una maggiore integrazione dei servizi.

Secondo quanto riferiscono i consiglieri, in commissione sarebbe inoltre emerso un parere negativo di Pisa alla proposta degli altri Comuni per una gestione condivisa delle assistenti sociali.

Da qui la richiesta di chiarire cosa accadrà dopo il 31 dicembre, indicato dal gruppo come termine della proroga dell’ASL. «Servono personale, risorse e un vero modello territoriale», concludono, chiedendo risposte sul futuro del servizio in assenza di un accordo.

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Last modified: Novembre 10, 2026