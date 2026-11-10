Assistenti sociali in sciopero: “Personale insufficiente, servono assunzioni”

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Cobas, Clap e Cub chiedono ai Comuni interventi concreti per coordinare i servizi. Tra le criticità denunciate, l’incertezza sulle risorse del Fondo povertà

PISA – Prosegue la mobilitazione degli assistenti sociali insieme ai sindacati Cobas, Clap e Cub, che denunciano carenze di personale e problemi organizzativi rimasti irrisolti dopo lo scioglimento della Società della Salute.

La principale criticità, secondo lavoratrici e lavoratori, è la grave e prolungata insufficienza dell’organico. Nella zona pisana non sarebbe stato raggiunto neppure il rapporto intermedio di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, indicato dai sindacati come passaggio necessario per accedere ai finanziamenti nazionali e avvicinarsi all’obiettivo di uno ogni 5.000 residenti.

Una situazione che, denunciano, comporta carichi di lavoro eccessivi, difficoltà nel rispondere alle richieste dei cittadini e ricadute sulla qualità dei servizi, soprattutto per le persone più fragili.

A questo si aggiunge l’incertezza sui tempi e sulle risorse del Fondo povertà da destinare alle assunzioni.

Pur riconoscendo alcuni primi risultati della mobilitazione, il personale li considera ancora insufficienti e annuncia che la giornata di sciopero non esaurirà il percorso di protesta.

La richiesta ai Comuni è di adottare atti concreti per coordinare i servizi, accelerare le assunzioni e ridurre lo stress lavorativo, garantendo risposte più tempestive alle fasce più deboli della popolazione.

Last modified: Novembre 10, 2026