Assistenti sociali, Fasano (PD): “La destra attacca a San Giuliano Terme, ma dimentica le proprie responsabilità a Pisa. I numeri parlano chiaro”

Written by Redazione• 2:52 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica





Il segretario dell’Unione comunale del PD: «San Giuliano Terme aveva già garantito il rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti. Nella Zona Pisana mancano almeno dieci professionisti. Il centrodestra farebbe bene a guardare anche a ciò che accade dove governa»

SAN GIULIANO TERME – “Prima di puntare il dito contro San Giuliano Terme, il centrodestra dovrebbe avere almeno la premura di leggere i numeri. E magari ricordarsi che a Pisa governa proprio la sua parte politica“. È la replica di Marcello Fasano, segretario dell’Unione comunale del Partito Democratico di San Giuliano Terme, dopo il Consiglio comunale di giovedì 29 ottobre, che ha visto la maggioranza consiliare modificare profondamente la mozione urgente delle opposizioni sulla carenza di assistenti sociali.

«I fatti sono semplici. San Giuliano Terme aveva già raggiunto il rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, previsto nel piano del fabbisogno del personale. Dopo lo scioglimento della Società della Salute, il nostro Comune si è assunto anche la responsabilità di fare da capofila per il riassorbimento del personale, assumendo cinque assistenti sociali precedentemente comandati alla SdS.

Negli ultimi due mesi si sono verificate tre uscite ravvicinate: due cessazioni del rapporto di lavoro e un trasferimento in comando per esigenze di ricongiungimento familiare, con mantenimento del posto. Una carenza sopravvenuta, dunque, per cause indipendenti dall’azione dell’Amministrazione che ha già avviato le procedure per ripristinare l’organico.

Ma il punto politico è un altro, quello promosso dalle assistenti sociali stesse. Nell’intera Zona Pisana sono attualmente in servizio 21 assistenti sociali, a fronte di un fabbisogno di almeno 31. Ne mancano dieci. È un problema che riguarda tutti i Comuni e che richiede una risposta territoriale, non una polemica costruita contro un’unica Amministrazione.

Ed è qui che la destra mostra tutta la propria contraddizione: a San Giuliano presenta mozioni per chiedere assunzioni già effettuate e procedure già avviate; a Pisa, dove governa e ha contribuito con le proprie scelte sulla Società della Salute a determinare l’attuale organizzazione dei servizi, sembra improvvisamente dimenticarsi delle proprie responsabilità. Curioso questo modo di intendere la politica: inflessibili all’opposizione, assai meno esigenti quando si governa.»

Fasano torna quindi sull’esito della discussione consiliare: “La maggioranza ha emendato la mozione, trasformandola in un impegno concreto. Il testo approvato riconosce che San Giuliano Terme ha già avviato le procedure per ripristinare l’organico momentaneamente mancante e impegna il sindaco e la Giunta a promuovere, nella Conferenza zonale dei sindaci, il raggiungimento del rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti in tutti i Comuni, attraverso le necessarie assunzioni. Il risultato è chiaro: si riconosce quanto ha già fatto il comune di San Giuliano Terme e si chiede anche alla Pisa amministrata dalla destra di assumersi le proprie responsabilità con le nuove assunzioni“.

Il segretario del PD conclude: “Gli assistenti sociali non sono numeri, sono professionisti indispensabili per garantire risposte a famiglie, persone fragili e cittadini in difficoltà, serve un impegno chiaro all’interno della Conferenza Zonale da parte di tutti i comuni, anche quello di Pisa a guida centrodestra“.

Last modified: Ottobre 30, 2026