Written by Redazione• 4:31 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Comitato dei residenti del Quartiere di Santa Maria ha convocato, per sabato 28 Novembre 2026 ore 10.00-12.30, un’assemblea per discutere importanti argomenti all’ordine del Giorno.

Verrà valutata anzitutto la situazione nel Quartiere, alla luce anche degli incontri effettuati con il Sindaco e gli assessori del Comune di Pisa. Uno spazio sarà dedicato ad individuare le nuove iniziative da intraprendere, tenendo conto delle critiche e delle proposte dei cittadini.

Una particolare attenzione riguarderà i progetti destinati alle nuove funzioni dell’Area dell’ex Ospedale di Santa Chiara, in fase di trasferimento in Cisanello, che fa parte di uno degli isolati di maggior superficie del centro storico ed è parte integrante del Quartiere di S.Maria, e non un “nuovo quartiere” come erroneamente si è detto.

Obiettivo del Piano di recupero è quello di integrare l’area del Santa Chiara al tessuto storico della città, generando un insieme di percorsi e spazi capaci di accogliere nuove funzioni per cittadini, turisti e studenti. Va visto soprattutto come uno strumento di ripopolamento del Quartiere e come miglioramento delle condizioni quotidiane di vita.

La sua riqualificazione deve comprendere anche le aree limitrofe, senza creare situazioni di disparità di trattamento tra i cittadini. Non sarebbe infatti ammissibile creare un’ ”isola felice” rispetto a zone contigue in difficoltà.

L’assemblea prevede anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Comitato, giunto alla scadenza biennale. Tutti gli aderenti al Comitato e i residenti simpatizzanti sono invitati a partecipare.

Last modified: Novembre 26, 2026