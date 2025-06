Asfaltature, l’amministrazione di Cascina interviene sui lavori in corso

Written by admin• 1:03 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Negli ultimi giorni sono stati completati diversi interventi di asfaltatura a Cascina. L’amministrazione comunale ritiene utile chiarire la natura e l’origine di questi lavori, per rispetto della trasparenza verso i cittadini.

Alcuni dei tratti riasfaltati – tra cui via Moggi e via Guelfi nel tratto tra la Tosco Romagnola e via Profeti – sono stati realizzati da E-Distribuzione, sulla base di un accordo promosso dall’attuale amministrazione. Si tratta di ripristini dovuti al Comune fin dal 2012, in seguito a interventi sulla rete elettrica. Nonostante la convenzione prevedesse esplicitamente l’obbligo di ripristino, tali lavori non erano mai stati richiesti né attivati da chi ha amministrato il Comune fino al 2020. L’attuale amministrazione ha scelto di recuperare quel credito e farlo valere, ottenendo il rispetto degli impegni da parte del gestore e indicando direttamente le strade su cui intervenire, secondo criteri di priorità e interesse pubblico.

“Recuperare interventi rimasti inevasi per oltre dieci anni è stato un atto doveroso verso i cittadini – dichiara il sindaco Michelangelo Betti –. Sorprende che chi oggi solleva critiche non abbia ritenuto prioritario, negli anni in cui ha governato, far rispettare obblighi così elementari. Noi non ci limitiamo a raccontare: agiamo”.

Accanto a questi interventi, altri tratti – come via Guelfi (tra via Profeti e via Buozzi) e via Visignano sud – sono stati realizzati interamente con risorse comunali, nell’ambito della programmazione ordinaria della manutenzione stradale. “Questi lavori non sono frutto di automatismi o concessioni – aggiunge il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Cristiano Masi –, ma il risultato di una precisa scelta politica: fare finalmente ciò che per anni è rimasto fermo. La collaborazione con i gestori è stata orientata da un principio chiaro: servire l’interesse pubblico, non l’immagine di qualcuno”.

L’amministrazione ribadisce che la gestione dei lavori pubblici avviene in modo trasparente e programmato, integrando risorse comunali e obblighi contrattuali esterni ogni volta che è possibile, sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana, la sicurezza stradale e l’equità nell’uso delle risorse.

Last modified: Giugno 21, 2025