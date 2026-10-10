Arturo Calabresi: “Contento del gol, spero di farne uno all’Arena. E’ stata una vittoria eccezionale, speriamo lo diventi anche questa stagione”

Written by Redazione• 7:47 pm• Pisa SC

PISA – Dopo il gol contro la Juve Stabia che aveva sbloccato la partita Arturo Calabresi al “Romeo Menti” ad inizio ripresa ha portato i suoi compagni sul 2-0 ed è stato autore di una prova superlativa. Il difensore nerazzurro ha parlato nel dopo gara ad “Oltre il 90esimo” su 50 Canale.

di Antonio Tognoli

“Speriamo che questa annata diventi eccezionale come oggi, siamo una squadra forte, sono contento di questo gol, spero di farne uno anche all’Arena perchè avrebbe un altro sapore“.

“Abbiamo provato a fare quello che proviamo da inizio stagione. Non è semplice ma ci stiamo provando. Il mister ci chiede di uscire dalla nostra confort zone, di essere dominanti, oggi è andata bene“.

“In questo gruppo ci sono tanti giovani bravi e giocatori più anziani che devono essere bravi a guidarli. Noi dobbiamo mettere anima e corpo in questo progetto, dobbiamo mettercela tutta per riuscire a fare bene. Attraverso uno spirito di squadra ed il gioco possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni“

“Tanti giocatori della nostra rosa hanno quasi cento presenze e ci sentiamo la maglia addosso, con tanto senso di appartenenza a questi colori. Dobbiamo continuare così“.

Last modified: Ottobre 10, 2026