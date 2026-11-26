Written by Redazione• 2:49 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 28 novembre alle 16 la presentazione di un volume sulle testimonianze rupestri in Italia dopo il Paleolitico e sui metodi per documentarle e studiarle. Ingresso libero

PISA – Il Museo delle Navi Antiche ospiterà sabato 28 novembre, alle 16, la presentazione del volume Nuove scoperte e progressi nelle metodologie di rilievo e analisi dell’arte rupestre post-paleolitica in Italia. L’appuntamento si terrà nella sede del museo, in lungarno Ranieri Simonelli 16.

Il libro, curato da Anna Maria Tosatti, Francesco Marco Paolo Carrera, Renata Grifoni Cremonesi e Dario Sigari, raccoglie gli atti dei XII Incontri annuali di preistoria e protostoria, promossi dall’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria e ospitati il 19 e 20 maggio 2023 al Civico Museo Archeologico di Camaiore. I contributi raccontano le nuove acquisizioni della ricerca e illustrano come il rilievo e l’analisi aiutino a interpretare le testimonianze rupestri.

Dopo i saluti di Massimo Dadà, direttore dei Musei nazionali di Pisa, il volume sarà presentato da Marta Colombo, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia.

Last modified: Novembre 26, 2026