“Art, Natura, Teatro” torna a Pontedera: laboratorio e performance nel parco Grotowski

Written by Redazione• 1:03 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – “Fra naturale e artificiale” è il filo conduttore della terza edizione di Art, Natura, Teatro, in programma nel parco Jerzy Grotowski, l’area verde esterna al Teatro Era di Pontedera, in via Indipendenza.

La scelta della nuova sede è stata condivisa dai promotori con l’Amministrazione comunale, che sostiene l’iniziativa insieme al Consiglio regionale della Toscana.

«Il progetto nasce dall’incontro tra corpo, paesaggio e immaginazione. Il teatro esce dagli spazi convenzionali per immergersi nella natura, dove l’ambiente diventa scena, partner e drammaturgia vivente, attraverso un percorso tra le collinette del parco, il laghetto e le opere d’arte presenti».

Il laboratorio inviterà i partecipanti a confrontarsi con il confine tra naturale e artificiale, scoprendo nuovi luoghi e sviluppando percorsi di esplorazione poetica.

Sono previsti cinque incontri, ogni sabato a partire dal 12 settembre, dalle 15 alle 17, oltre a un fine settimana intensivo a metà ottobre. Il progetto si concluderà con una performance itinerante, interpretata dagli stessi partecipanti, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, anche a chi non possiede esperienze teatrali. È richiesta l’iscrizione all’associazione Libera Espressione e la compilazione dell’apposito modulo.

Informazioni e iscrizioni sul sito www.artnaturateatro.it.

Last modified: Agosto 27, 2026