Armeria, studio dell’Università di Pisa riscrive la mappa delle specie italiane

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PISA – La mappa delle specie di Armeria in Italia è stata riscritta. Un nuovo studio coordinato dall’Università di Pisa ha ridefinito la distribuzione e la classificazione di queste piante mediterranee nella penisola e in Sicilia, chiarendo incertezze che duravano da oltre un secolo.

La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale TAXON, ha accertato che Armeria canescens, a lungo considerata parte della flora italiana, cresce in realtà soltanto nei Balcani. Allo stesso tempo è stata riconosciuta come specie autonoma Armeria pollinensis, presente nel Massiccio del Pollino, tra Basilicata e Calabria.

Lo studio identifica dieci specie endemiche nell’area esaminata e porta a quindici il numero complessivo delle Armeria endemiche italiane, confermando l’Italia come secondo centro mondiale di biodiversità per questo genere dopo la penisola iberica.

«La classificazione delle specie non è una semplice questione di nomi, ma è il punto di partenza per conoscere e tutelare la biodiversità – spiega Lorenzo Peruzzi, professore del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e coordinatore dello studio –. Integrando dati genetici, morfologici e cromosomici siamo riusciti a fare chiarezza in un gruppo particolarmente complesso, correggendo attribuzioni consolidate da tempo».

Primo autore della ricerca è Manuel Tiburtini, classe 1995, originario di Fermo e dottore di ricerca in Biology all’Università di Pisa. La sua tesi di dottorato, dedicata proprio alla sistematica di Armeria, ha ricevuto il Premio Internazionale di Dottorato della Società Botanica Italiana per la migliore tesi in Botanica sistematica. Il riconoscimento sarà consegnato durante il 121° Congresso della Società, in programma a Reggio Calabria dal 2 al 5 settembre.

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La ricerca ha integrato analisi del DNA, misurazioni delle piante e dei semi e studio dei cromosomi. Sono state analizzate 21 popolazioni, 409 campioni d’erbario e oltre duemila semi.

Lo studio, coordinato dal PLANTSEED Lab del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, ha coinvolto anche le Università di Cagliari, Camerino, Roma Sapienza, Calabria, Napoli Federico II e Palermo ed è stato realizzato nell’ambito del progetto PRIN “PLAN.T.S. 2.0 – towards a renaissance of PLANt Taxonomy and Systematics”.

Last modified: Agosto 31, 2026