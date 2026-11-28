Written by Redazione• 9:32 am• Pisa SC

PISA – Sono 25 le occasioni (compresi i Playoff di Serie C del 2019) in cui Pisa ed Arezzo si sono incontrate nel corso delle rispettive Storie, con a farla da protagonista il Campionato di Terza Serie rispetto al Torneo Cadetto che li ha visti affrontarsi in soie cinque circostanze e la gara di domani 29 novembre consente il ritorno di un “Derby toscano” che manca in detta categoria da ben 39 anni, risalendo l’ultima circostanza alla stagione 1986-’87 conclusa con la Promozione dei nerazzurri in Serie A, ed il relativo bilancio complessivo evidenzia una situazione di sostanziale parità, visto che nei 50 incontri disputati il Pisa se ne è aggiudicati 16 rispetto a 19 pari e 15 successi amaranto, nel mentre assolutamente identica è la somma delle reti realizzate, vale a dire 58 per parte.

di Giovanni Manenti

Una statistica peraltro figlia, per entrambe le compagini, del rendimento casalingo, visto che all’ombra della Torre Pendente, il Pisa può vantare 13 affermazioni a fronte di 9 pari e appena tre successi aretini, l’ultimo dei quali datato 10 dicembre 2017 con un 3-2 che vede quale protagonista Davide Moscardelli, autore di una doppietta e che, l’anno seguente, sarà uno degli artefici della Promozione dei nerazzurri in Serie B, una situazione che si ribalta allorché si esaminano i confronti svoltosi ad Arezzo, dove stavolta sono gli amaranto ad essersi imposti in 12 occasioni rispetto a 10 pari ed, anche in questo caso, a tre sole affermazioni ospiti, di cui l’ultima oggetto del nostro “focus” particolare.

Pressoché identico l’andamento laddove si analizzzino i soli precedenti nel Torneo Cadetto, con il Pisa ad aver collezionato 3 vittorie a fronte di 5 pari e due successi aretini, con la sola differenza che l’Arezzo non ha mai vinto all’Arena Garibaldi, nel mentre i nerazzurri (come da Tabella in calce) hanno espugnato il terreno di gioco avversario in una sola occasione, ovvero nel corso del Campionato 1984-’85, allorquando fu sufficiente un calcio di rigore trasformato da Wim Kieft per regalare i due punti nell’ambito del percorso che doveva portare al ritorno nella Massima Divisione a fine stagione.

LA PARTITA DA RICORDARE: sfumato con l’immediata retrocessione il ritorno in Serie B nella stagione 2016-’17, il Pisa riparte con la nuova Dirigenza affidata alla Famiglia Corrado con un Campionato di Serie C in cui si alternano in panchina Carmine Gautieri, Michele Pazienza e Mario Petrone, concluso in terza posizione alle spalle di Livorno e Siena, per poi essere eliminato (0-1 e 2-3) dalla Viterbese agli ottavi dei Playoff, ragion per cui per il Torneo successivo la guida tecnica viene affidata a Luca D’Angelo, reduce da una buona annata alla Casertana.

Con il nuovo tecnico, peraltro, l’esito a fine Campionato è identico, ovvero con il Pisa a concludere al terzo posto nel Girone A con 69 punti rispetto ai 75 della Virtus Entella, che ottiene la Promozione diretta con una sola lunghezza di margine sul Piacenza, secondo, il che comporta dover ricorrere nuovamente ai Playoff che, nei quarti, vede i nerazzurri opposti alla Carrarese, ostacolo superato non senza difficoltà, visto che i nerazzurri – che in Campionato erano stati sconfitti 4-1 allo “Stadio dei Marmi” – rimontano all’andata da una situazione di 0-2 sino al 2-2 conclusivo, per poi imporsi 2-1 al ritorno all’Arena Garibaldi.

A questo punto, l’avversario in semifinale è l’Arezzo che, a propria volta, ha eliminato con facilità (3-0 e 2-0) la Viterbese, con la gara di andata da disputarsi al “Città di Arezzo” mercoledì alle 20:30, per una sfida che, sul terreno di gioco amaranto, è sempre stata ostica per i nerazzurri, che non vi vincono da metà dicembre 2002, in cui è sufficiente una rete siglata da Varricchio in chiusura di primo tempo per portare a casa i tre punti, nel mentre il precedente in Campionato di fine gennaio 2019 ha visto i padroni di casa imporsi con il medesimo scarto, grazie ad un contestato calcio di rigore trasformato da Cutolo, per quella che, peraltro, rappresenta l’ultima sconfitta stagionale per la formazione di Mister D’Angelo..

Stavolta, la gara sembra mettersi bene per i nerazzurri, che sbloccano il risultato dopo appena 10′ grazie a Marconi che devia di testa un cross dalla sinistra di Lisi, salvo subire il punto del pari poco dopo la mezz’ora allorché una corta respinta di Gori su conclusione da fuori area di Serrotti è raccolta Cutolo che deposita in rete, per poi vedere il risultato ribaltato in avvio di ripresa grazie a Brunori che risolve da par suo una mischia in area per mettere a segno il suo 17esimo centro stagionale.

Sull’orlo del crollo, il Pisa non perde la calma e, come già accaduto nel match precedente a Carrara, riordina le file e, dopo appena 5′, riequilibra il risultato grazie ad un calcio di rigore decretato per fallo su Masucci e che Marconi si incarica di trasformare raggiungendo la “doppia cifra” fra Campionato e Playoff, mentre il match si fa ora incandescente, con i padroni di casa a sfiorare il nuovo vantaggio con una conclusione ravvicinata di Sala su azione da calcio d’angolo respinta sulla linea da Gucher.

Gli assalti degli amaranto lasciano però ampi spazi alle ripartenze del Pisa ed, in una di queste occasioni, è ancora Marconi ad ergersi a protagonista, stavolta nelle vesti di rifinitore con una deviazione di testa che porta Di Quinzio a tu per tu con Luciani, evitato in dribbling per poi piazzare un preciso diagonale che non lascia scampo a Pelagotti per il punto del 3-2 quando siamo appena al 58′.

Ma le emozioni non sono ancora finite, gli attacchi degli amaranto producono stavolta un calcio di rigore a loro favore per l’intervento di Lisi su Brunori, così che a portarsi sul dischetto è ancora Cutolo per replicare la trasformazione della gara di Campionato, ma l’esito è opposto, con Gori che intuisce la traiettoria e, distendendosi sulla sua sinistra, ne devia il tiro e salva una vittoria quanto mai importante.

Al ritorno, l’Arezzo avrebbe dovuto vincere con due reti di scarto per passare il turno, impresa titanica contro un Pisa imbattuto da quattro mesi e che, difatti, si impone per 1-0 con rete di Izzillo a fine primo tempo, per poi “completare l’opera” nella Finale contro la Triestina e riconquistare la Promozione in Serie B.

Riepilogo gare Arezzo – Pisa-al “Città di Arezzo” nel Torneo Cadetto (due vittorie Arezzo, altrettanti pari ed una vittoria Pisa)

09.04.1967 – 28.a giornata: Arezzo – Pisa 1-0 (74’ Novelli)

08.03.1970: 25.a giornata: Arezzo – Pisa 0-0

24.01.1971 – Arezzo – Pisa 3-0 (28’ Galuppi, 65’ Benvenuto, 86’ Pupo)

27.01.1985 – 19.a giornata: Arezzo – Pisa 0-1 (11’ rig. Kieft)

10.05.1987 – 32.a giornata: Arezzo – Pisa 0-0

Last modified: Novembre 28, 2026