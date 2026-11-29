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AREZZO – Arezzo e Pisa sono in campo allo “Stadio Città di Arezzo” per la 14esima giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

GLI SCHIERAMENTI. Mister Bianco deve rinunciare inizialmente a Bozhinov e Petagna infortunati oltre a Lusuardi e Buffon ormai fuori da un pò di tempo. Davanti a Scuffet nella difesa a quattro ci sono da destra a sinistra Zanon, Primasso, Caracciolo e Leris. Nella cerniera di centrocampo Loyola, Correia e Leone. In attacco Marras e Rao a supporto dell’unica punta Pittarello. L’Arezzo di mister Fabio Caserta orfano degli indisponibili Chierico e Ferrari si affiderà con ogni probabilità al 4-3-3. Davanti a Nunziante difesa a quattro con Renzi, Illanes, Gilli e Righetti. Centrocampo a tre con Tavernelli, Mawuli e l’ex Ionita. In attacco spazio al fantasista Pattarello, Mancuso e Tavernelli. Oltre 170 i tifosi del Pisa sistemati nel settore ospiti dell’impianto aretino.

IL PRIMO TEMPO. Pisa che scende in campo con la terza maglia, Arezzo nella classica casacca amaranto. Prime fasi di studio del match. E’ il Pisa a fare la partita, con l’Arezzo in attesa. Primo tiro verso la porta da parte di Pittarello che si libera al limite, ma il suo sinistro finisce alto sopra la traversa. Pochi istanti dopo si accende Rao che semina il panico nella difesa aretina e appoggia per Marras che con il sinistro a pochi passi dalla porta calcia di sinistro sul fondo. Alla primo tiro in porta del match a passare però è la squadra di casa: palla al limite dell’area per Mawuli che lascia partire un destro che si insacca sotto l’incrocio laddove Scuffet nulla può: 1-0. Pisa subito sotto. La reazione nerazzurra è veemente. La squadra di Bianco conquista un corner, che però non ha esito. Partenza sfortunata. Ma il Pisa c’è e continua nei suoi attacchi. Ci prova Leone dal limite dell’area, ma il suo rasoterra sfila a fondo campo. Poco prima Zanon dall’out di destra aveva messo una bella palla in mezzo, dove Pittarello non era arrivato per un soffio. Nerazzurri costantemente in attacco. Ancora Arezzo pericoloso però quando viene in avanti, con Pattarello che si libera molto bene al limite e mira l’angolino: Scuffet è molto bravo a tuffarsi sulla propria destra e respingere la conclusione del numero dieci di Caserta.

AREZZO – PISA 1-0

AREZZO (4-3-3): 14 Nunziante; 6 Renzi, 5 Illanes, 13 Gilli, 37 Righetti; 21 Tavernelli, 8 Mawuli, 17 Ionita; 10 Pattarello, 11 Mancuso, 21 Tavernelli. A disp. 90 Seculin, 2 Mena Martinez, 4 Coppolaro, 7 Leone GK, 9 Cerri, 16 Sala, 30 Arena, 32 Cagnano, 33 Mancini, 47 Manes, 71 Cianci, 99 Olivieri . All. Fabio Caserta

PISA (4-3-2-1): 1 Scuffet; 72 Zanon, 13 Primasso, 4 Caracciolo, 7 Leris; 14 Loyola, 29 Correia, 55 Leone; 23 Marras,17 Rao; 8 Pittarello. A disp. 22 Loria, 98 Confente, 3 Angori, 5 Canestrelli, 10 Tramoni, 11 Ferrah, 19 Esteves, 21 Vural, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 36 Piccinini. All. Paolo Bianco.

ARBITRO: Zufferli della sezione di Udine (Ass. Bahri-Politi). Quarto uomo: Di Loreto. VAR Massimi AVAR Del Giovane.

RETI: 8′ Mawuli (A)

NOTE: Angoli 0-3

Last modified: Novembre 29, 2026