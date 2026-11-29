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PISA – Terza gara in una settimana per il Pisa Sporting Club che è partito nella giornata di sabato per raggiungere Arezzo dove domenica 29 novembre ore 19.30, affronterà l’Arezzo del nuovo tecnico Fabio Caserta che ha rilevato Bucchi dopo la sconfitta amaranto sul campo del Mantova nell’infrasettimanale.

di Antonio Tognoli

Nella giornata di sabato pomeriggio molti tifosi hanno assistito alla rifinitura presso il campo di San Piero a Grado incitando i ragazzi di mister Bianco. Ad Arezzo non ci saranno Bozhinov e Petagna infortunati oltre a Lusuardi e Buffon ormai fuori da un pò di tempo. Davanti a Scuffet nella difesa a quattro potrebbe tornare Calabresi con Primasso, Caracciolo e Angori. In caso di difesa a tre spazio a Primasso, Caracciolo e Angori. A copertura della difesa Loyola è in vantaggio su Vural per un posto al fianco di Correia. In attacco Marras, Moreo e Tramoni (in ballottaggio con Rao) dovrebbero essere schierati a sostegno dell’unica punta Pittarello. L’Arezzo senza gli indisponibili Chierico e Ferrari si affiderà con ogni probabilità al 4-3-3. Davanti a Nunziante possibile difesa a quattro con Renzi, Illanes, Gilli e Righetti. Centrocampo a tre con Sala, Mawuli e l’ex Ionita. In attacco spazio all’altro ex Alessandro Arena, Mancuso e Tavernelli. Come la trasferta di Empoli anche quella di Arezzo è stata ristretta ai soli possessori della Fidelity Card.

AREZZO – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

AREZZO (4-3-3): 14 Nunziante; 6 Renzi, 5 Illanes, 13 Gilli, 37 Righetti; 16 Sala, 8 Mawuli, 17 Ionita; 30 Arena, 11 Mancuso, 21 Tavernelli. A disp. 90 Seculin, 22 Serban, 33 Mancini, 2 Mena Martinez, 4 Coppolaro, 32 Cagnano, 99 Olivieri, 7 Leone, 78 Iaccarino, 10 Pattarello, 71 Cianci, 9 Cerri. All. Fabio Caserta

PISA (4-2-3-1): 1 Scuffet; 33 Calabresi, 13 Primasso, 4 Caracciolo, 3 Angori; 14 Loyola, 29 Correia; 23 Marras, 32 Moreo, 10 Tramoni; 8 Pittarello. A disp. 98 Confente, 22 Loria, 5 Canestrelli, 26 Coppola, 72 Zanon, 7 Leris, 19 Esteves, 21 Vural, 36 Piccinini, 55 Leone, 17 Rao, 14 Ferrah. All. Paolo Bianco.

ARBITRO: Zufferli della sezione di Udine (Ass. Bahri-Politi). Quarto uomo: Di Loreto. VAR Massimi AVAR Del Giovane.

Last modified: Novembre 29, 2026