Written by Redazione• 7:13 am• Pisa SC

PISA – Arezzo – Pisa, valevole per la quattordicesima giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta domenica 29 novembre alle ore 19.30 allo Stadio Comunale “Città di Arezzo“, sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata a Giorgio Basile, su LaB Channel ad Alessandro Rimi.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM), Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.net, commento sul match, foto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Novembre 29, 2026