Arena Garibaldi, La Città Ecologica contesta la valutazione: “Il Comune chiarisca il valore dello stadio”

Written by Redazione• 2:43 pm• Pisa, Politica

L’associazione contraria alla vendita chiede conto della stima da 4,29 milioni di euro e dell’aggiornamento affidato nel dicembre 2025

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione La Città ecologica.

Come è stato determinato il valore dell’Arena Garibaldi e a che punto è l’aggiornamento della stima? Sono le domande poste da La Città Ecologica APS, che torna sul futuro dello stadio dopo il cambio al vertice del Pisa Sporting Club.

Secondo quanto ricostruisce l’associazione, con la delibera di Giunta n. 214 del 29 settembre 2026 il Comune ha inserito l’Arena e l’alloggio dell’ex custode tra i beni suscettibili di dismissione, indicando un valore stimato di 4,29 milioni di euro nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del DUP 2026-2028.

La Città Ecologica osserva che l’importo coincide con quello della valutazione effettuata da Avalon Real Estate nel dicembre 2024, quando era ancora in vigore la Variante Stadio. Quella stima, sostiene l’associazione, comprendeva anche le potenzialità edificatorie per 5.160 metri quadrati di attività complementari, previste dalla variante poi annullata dal TAR Toscana.

«Come è possibile fare ancora riferimento a quella valutazione?», domanda il gruppo ambientalista, richiamando la sentenza n. 760/2025, pronunciata sul ricorso di 24 residenti organizzati dall’associazione.

Un ulteriore elemento riguarda i lavori per oltre 1,8 milioni di euro che, secondo il comunicato, il Comune ha successivamente realizzato per l’adeguamento dell’impianto al passaggio di categoria della squadra, ai quali si aggiungerebbero interventi sostenuti dalla società sportiva.

L’associazione confronta inoltre la cifra attuale con la valutazione dell’Agenzia delle Entrate del 2018, pari a 6.331.000 euro, e chiede perché il Comune non si sia rivolto nuovamente all’Agenzia per aggiornarla. Contesta anche l’utilizzo della stima per determinare il canone di locazione dello stadio.

Nel comunicato viene infine richiamato l’incarico da 12.200 euro affidato nel dicembre 2025 a Yard Reaas, successivamente denominata Ryze, per aggiornare il valore dell’Arena. «È passato quasi un anno ma di questo aggiornamento della valutazione non è dato sapere nulla», afferma La Città Ecologica.

Il gruppo ribadisce la propria contrarietà all’alienazione dello stadio e al suo ampliamento nell’attuale sede. L’alternativa proposta è un nuovo impianto a Ospedaletto, su un’area almeno in parte già utilizzata, collegata attraverso la linea ferroviaria Pisa-Collesalvetti-Vada da impiegare come tranvia urbana. Al posto dell’Arena, l’associazione vorrebbe un grande parco pubblico nel quartiere residenziale vicino al sito UNESCO.

Last modified: Novembre 3, 2026