Arena Garibaldi, avviati i lavori per l’aumento della capienza della Curva Nord. In fase di completamento l’intervento per la riapertura del settore di Gradinata chiuso. Vicesindaco Latrofa: «Rispetteremo il cronoprogramma degli interventi. In cinque anni, aumento del 30% della capienza».”

Written by admin• 9:05 am• Attualità, Pisa

PISA- Proseguono gli interventi di riqualificazione dell’Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani”. I lavori di impermeabilizzazione del settore Gradinata, attualmente chiuso, sono ormai in fase finale e permetteranno di recuperare 635 posti, portando la capienza totale della Gradinata a 3007 posti. Inoltre, sono iniziati i lavori di demolizione dei gradoni nella parte bassa della Curva Nord, che saranno sostituiti da nuove strutture prefabbricate metalliche, garantendo 737 posti aggiuntivi. Così, la Curva Nord arriverà a una capienza complessiva di 4572 posti. Il costo complessivo degli interventi ammonta a un milione di euro.

“Siamo entusiasti di annunciare che, in occasione della partita Pisa-Carrarese del 2025, potremo riaprire il settore di gradinata lato curva sud, recuperando 635 posti”, ha dichiarato il vicesindaco di Pisa, Raffaele Latrofa. “Abbiamo rispettato i tempi e lavorato con determinazione per offrire una struttura adeguata alla Serie A, un obiettivo che ci rende orgogliosi. Entro aprile, i lavori in Curva Nord porteranno a un ulteriore aumento della capienza, superando i 10.000 posti complessivi, con l’obiettivo di raggiungere i 12.000 posti per ospitare la categoria superiore“.

I lavori in Curva Nord sono suddivisi in due fasi, per permettere la continuità degli eventi sportivi. La fase 1 prevede la demolizione delle gradinate basse e la realizzazione di nuove fondazioni con sedute prefabbricate metalliche per 365 posti. Nella fase 2 saranno installati ulteriori 372 posti. I lavori sono programmati per terminare il 28 marzo (fase 1) e l’11 aprile (fase 2), salvo variazioni dovute alle condizioni meteo.

Inoltre, sono previsti interventi idraulici per la realizzazione di nuovi servizi igienici, l’adeguamento della rete antincendio e l’illuminazione delle vie di esodo. Saranno anche modificate le barriere di sicurezza e realizzate nuove pannellature in acciaio per chiudere tutti i varchi.

Per quanto riguarda la Gradinata, gli interventi includono il ripristino delle strutture danneggiate dalle infiltrazioni di acqua, in modo da rendere nuovamente accessibile questa parte dello stadio.

Last modified: Dicembre 18, 2024