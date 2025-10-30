Written by admin• 5:43 pm• Marina di Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Il centro è dedicato ai bambini da 12 mesi a 6 anni

MARINA DI PISA – Lunedì 3 novembre apre i battenti a Marina di Pisa il “Nido Maria Ausiliatrice” all’interno del Centro Educativo Integrato 0-6 che offre un servizio alle famiglie del Litorale pisano dedicato ai bambini da 12 mesi a 6 anni.

Il 25 ottobre si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Sindaco, Michele Conti e dell’assessore Virginia Mancini che dopo la benedizione da parte del parroco, Don Francesco Barsotti, hanno visitato i rinnovati locali di via Ciurini, 19.

Nell’occasione è stata ricordata la figura di Alessandro Traso, un Salesiano Cooperatore che ha sempre creduto nella Cooperativa Salesiamo e in quello che poteva fare per la comunità, un grande esempio d’impegno e generosità per tutti.

Con questa apertura si amplia l’offerta per il litorale, ma per tutta la città, per i bambini che trovano un centro rinnovato, un corpo insegnati preparato e un ambiente a misura di bambino a un passo dal mare. Il centro aderisce a “Nidi Gratis” che consente l’accesso gratuito ai nidi e agli altri servizi educativi per la prima infanzia a quanti ne hanno diritto.

Last modified: Ottobre 30, 2025