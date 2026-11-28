Written by Redazione• 12:07 pm• Cascina, Politica

CASCINA –“Soddisfazione per la convergenza raggiunta con tutte le forze politiche in consiglio comunale. La memoria dei Caduti, il valore della Patria e il coinvolgimento delle associazioni devono tradursi in impegni concreti”, afferma Dario Rollo. È stata approvata in consiglio comunale la mozione presentata dal gruppo consiliare Valori e Impegno Civico – LèD, con un emendamento proposto dalla maggioranza. Il capogruppo Dario Rollo esprime soddisfazione per l’approvazione e ringrazia tutti i gruppi consiliari per la convergenza raggiunta, che ha consentito di condividere l’importanza di preservare e valorizzare i Monumenti ai Caduti presenti nei giardini scolastici del territorio.

“Siamo soddisfatti che si sia arrivati a una convergenza su un tema che riguarda la memoria, la nostra storia e i valori che appartengono alla comunità. È importante che nel testo approvato rimanga il significato di Patria, inteso come amore per il proprio Paese e conoscenza delle proprie radici nel pieno rispetto dei valori di libertà, democrazia e pace”. La mozione pone al centro la necessità di verificare lo stato di conservazione di tutti i Monumenti ai Caduti presenti nei giardini scolastici e di programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantirne il decoro e la conservazione. Altro elemento importante è il coinvolgimento delle associazioni combattentistiche e d’Arma, delle associazioni storiche e culturali e delle scuole del territorio, affinché la tutela dei monumenti sia accompagnata da attività di ricerca, conoscenza e trasmissione della memoria storica. “I Monumenti ai Caduti non sono semplici manufatti o elementi di arredo urbano. Sono testimonianze della nostra storia, del sacrificio di tanti italiani e delle vicende delle nostre comunità. Tenerli in ordine significa rispettare chi ci ha preceduto e trasmettere ai ragazzi il valore della memoria, dell’identità nazionale e del senso di appartenenza”. Rollo sottolinea inoltre l’importanza di collegare questo percorso al progetto ‘La Grande Guerra a Cascina’, approvato dalla Giunta comunale, relativo alla ricerca archivistica e alla valorizzazione del patrimonio documentario comunale, nell’ambito della partecipazione al bando del Ministero della Cultura. “L’auspicio è che l’approvazione della mozione rappresenti l’inizio di un percorso concreto, capace di arrivare al 2028, in occasione del 110° anniversario della conclusione della Prima guerra mondiale, con i nostri monumenti adeguatamente curati e con iniziative condivise che coinvolgano associazioni, scuole e cittadini”. La memoria non si conserva soltanto nelle ricorrenze: si custodisce ogni giorno, prendendosi cura dei luoghi e dei valori che raccontano la nostra storia.

Last modified: Novembre 28, 2026