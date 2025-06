Approvata dalla Giunta la “Carta Spesa 2025”: 170mila euro per sostenere le famiglie in difficoltà

PISA- Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Pisa rinnova il proprio impegno nel sostegno alle famiglie ampliando la platea dei beneficiari della Carta acquisti solidale, misura introdotta dal Governo e destinata originariamente ai nuclei familiari composti da tre o più persone. La “Carta Spesa 2025”, approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale, estende l’agevolazione anche alle famiglie più piccole – composte da una o due persone – con un investimento complessivo da parte dell’Amministrazione pari a 170mila euro.

I beneficiari potranno utilizzare il contributo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità (escluse le bevande alcoliche) presso i negozi e le farmacie aderenti alla convenzione attivata dal Comune.

“Quest’anno abbiamo deciso di potenziare ulteriormente questa misura” – spiega l’assessore alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno – “non solo stanziando più risorse, ma anche ampliando le possibilità di utilizzo, includendo ad esempio l’acquisto in farmacia di prodotti alimentari specifici come quelli per celiaci o latte per neonati. Si tratta di un aiuto concreto, che potrà sostenere oltre 600 nuclei familiari. Un gesto di vicinanza verso chi vive momenti di difficoltà, con l’impegno costante a non lasciare indietro nessuno”.