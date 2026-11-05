Apparecchiature sanitarie Aoup donate a Podgorica, nel Montenegro. Delegazione toscana premiata dal Governo locale con una targa

Written by Redazione• 1:04 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Due colonne endoscopiche complete e un elettrobisturi sono stati donati dall’Aoup al Centro Clinico di Podgorica, nella Repubblica del Montenegro, una delle principali strutture ospedaliere del Paese, così come preannunciato nel corso della visita a Pisa, in Aoup, della delegazione montenegrina il 7 ottobre scorso guidata da Jelena Borovinić Bojović, vice primo ministro con delega alla salute e all’assistenza sociale.

La donazione rientra in un percorso di collaborazione e scambio di competenze che punta a rafforzare i legami istituzionali e sanitari tra Toscana e Montenegro, favorendo la formazione degli operatori e la condivisione di esperienze e tecnologie in ambito sanitario. A febbraio 2027, ad esempio, due specializzandi montenegrini parteciperanno al campus di Radiologia interventistica organizzato dall’Aoup.

E proprio l’organizzatore del Campus di Radiologia interventistica, Roberto Cioni, direttore del Dipartimento di Medicina radiologica, nucleare e di laboratorio dell’Aoup, è andato a Podgorica in rappresentanza della direttrice generale Katia Belvedere, con la delegazione toscana, per la cerimonia ufficiale di suggello della cooperazione internazionale avvenuta il 2 novembre. Un gesto concreto di solidarietà, capace di trasformare le relazioni diplomatiche e istituzionali in azioni concrete a beneficio della collettività, un ponte tra due Paesi e un nuovo capitolo nelle relazioni tra Toscana e Montenegro, che si è suggellato con la consegna della targa di riconoscimento all’Aoup e alla delegazione toscana da parte della vice primo ministro insieme al ministro della sanità, Vojislav Šimun.

L’iniziativa è stata promossa dal consolato onorario del Montenegro in Toscana e dall’Associazione culturale Tuscany in the World. Alla missione hanno preso parte, oltre a Roberto Cioni e ad Arianna Precisi o Procissi, direttrice della sezione dipartimentale Laboratorio trapianti dell’Aoup nonché responsabile del Coordinamento del procurement di organi e tessuti dell’Area vasta nord-ovest della Toscana, Alessandro Giannanti, console onorario del Montenegro in Toscana; Ledo Gori, già capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Toscana; il senatore Manuel Vescovi; Maria Caldes, direttrice del Centro di salute globale della Regione Toscana.

La missione è proseguita il 3 novembre, con ulteriori incontri istituzionali, finalizzati a consolidare i rapporti tra i due Paesi e a individuare nuove opportunità di collaborazione.

Last modified: Novembre 5, 2026