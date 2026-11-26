Domenica 29 novembre dalle 19, a San Giuliano Terme, una serata della rassegna «Cortocircuiti» con Börek Teatro, Mauro Capocci e Federico Guerri
SAN GIULIANO TERME – Come si reagisce quando la fine del mondo sembra imminente? È la domanda da cui parte «Apocalisse al Mumu, cataclismi tragicomici», in programma domenica 29 novembre allo Spazio Mumu, nell’ambito della rassegna «Cortocircuiti, ecosistemi creativi tra arte e scienza».
Alle 19 la compagnia bolognese Börek Teatro presenta Don’t Panic, una performance in lavorazione che mette alla prova, con ironia, le istruzioni da seguire in caso di emergenza. Alle 20 è prevista l’apericena. Alle 20.45 il professor Mauro Capocci parlerà di come il mito dell’Apocalisse sia cambiato nei secoli e di come la lettura del passato del pianeta influenzi il nostro modo di immaginarne il futuro.
Chiuderà la serata Federico Guerri con La vita di Magnus Dahl, reading tratto da 24:00:00 – Una commedia romantica sulla fine del mondo. Il protagonista è un bibliotecario di Capo Nord che vede apparire in cielo un conto alla rovescia.
Per assistere allo spettacolo serve la tessera annuale Mumu/Entes, acquistabile sul posto a 5 euro. L’apericena costa 15 euro e va prenotata al 371 6520416, anche via WhatsApp, o sul sito dello Spazio Mumu.Last modified: Novembre 26, 2026