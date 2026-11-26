Written by Redazione• 2:11 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 29 novembre dalle 19, a San Giuliano Terme, una serata della rassegna «Cortocircuiti» con Börek Teatro, Mauro Capocci e Federico Guerri

SAN GIULIANO TERME – Come si reagisce quando la fine del mondo sembra imminente? È la domanda da cui parte «Apocalisse al Mumu, cataclismi tragicomici», in programma domenica 29 novembre allo Spazio Mumu, nell’ambito della rassegna «Cortocircuiti, ecosistemi creativi tra arte e scienza».

Alle 19 la compagnia bolognese Börek Teatro presenta Don’t Panic, una performance in lavorazione che mette alla prova, con ironia, le istruzioni da seguire in caso di emergenza. Alle 20 è prevista l’apericena. Alle 20.45 il professor Mauro Capocci parlerà di come il mito dell’Apocalisse sia cambiato nei secoli e di come la lettura del passato del pianeta influenzi il nostro modo di immaginarne il futuro.

Guerri

Chiuderà la serata Federico Guerri con La vita di Magnus Dahl, reading tratto da 24:00:00 – Una commedia romantica sulla fine del mondo. Il protagonista è un bibliotecario di Capo Nord che vede apparire in cielo un conto alla rovescia.

Per assistere allo spettacolo serve la tessera annuale Mumu/Entes, acquistabile sul posto a 5 euro. L’apericena costa 15 euro e va prenotata al 371 6520416, anche via WhatsApp, o sul sito dello Spazio Mumu.

Last modified: Novembre 26, 2026