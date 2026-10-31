Aperitivo delle idee al Circolo “La Pieve” a Calci

Written by Redazione• 11:51 am• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Politica, Politica

CALCI – Venerdì 6 novembre alle ore 18, al Circolo “La Pieve”, incontro con la senatrice Ylenia

Zambito e Antonietta Scognamiglio, presidente del Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa.

Moderano Valentina Ricotta e Costanzo Ferraro.

Proseguono a Calci gli appuntamenti di “Aperitivo delle Idee”, lo spazio promosso dall’Unione

Comunale per favorire il confronto sui temi che riguardano la società, i diritti e il futuro delle nostre

comunità.

Il prossimo incontro sarà dedicato alla vita indipendente delle persone con disabilità e si terrà

venerdì 6 novembre alle ore 18.00 presso il Circolo “La Pieve” di Calci.

«Abbiamo scelto questo tema perché riconoscere un diritto è fondamentale, ma renderlo

concretamente esercitabile lo è ancora di più», spiega il segretario dell’Unione Comunale Guidi

Massimo.

«Quando parliamo di vita indipendente non parliamo di un principio astratto. Parliamo della

possibilità per una persona con disabilità di scegliere come vivere, dove vivere, con chi vivere, di

poter contare sull’assistenza necessaria, di lavorare, muoversi, partecipare alla vita sociale e

costruire il proprio futuro senza che la disabilità determini automaticamente una condizione di

dipendenza».

All’incontro parteciperanno Ylenia Zambito, senatrice della Repubblica, e Antonietta

Scognamiglio, presidente del Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa. A moderare il confronto saranno Valentina Ricotta, sindaca di Calci, e Costanzo Ferraro, da tempo impegnato pubblicamente sui temi della disabilità, dell’autonomia personale e dell’abbattimento delle barriere fisiche e culturali.

«Il tema è particolarmente attuale anche alla luce della riforma nazionale sulla disabilità e del nuovo

progetto di vita individuale, personale e partecipato. Il punto decisivo è capire come tradurre le

norme in servizi, strumenti e opportunità reali», prosegue il segretario.

«Vita indipendente significa anche mettere in relazione assistenza personale, casa, mobilità, lavoro,

formazione, servizi territoriali e sostegno ai caregiver. È su questo terreno che si misura la distanza

tra un diritto riconosciuto sulla carta e un diritto realmente esigibile».

L’incontro vuole quindi mettere insieme esperienza personale, associazioni, istituzioni locali e

livello nazionale, con l’obiettivo di discutere non soltanto delle norme, ma soprattutto delle

condizioni concrete che possono rendere possibile una maggiore autonomia delle persone con

disabilità.

«Con “Aperitivo delle Idee” vogliamo creare occasioni di confronto vero, senza slogan e senza

schemi precostituiti. Su temi come questo è importante ascoltare chi vive direttamente i problemi,

chi rappresenta le famiglie, chi amministra i territori e chi lavora nelle istituzioni nazionali».

Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo, per continuare il confronto in maniera informale.

Last modified: Ottobre 31, 2026