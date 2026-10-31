Aperitivo delle idee al Circolo “La Pieve” a Calci

CALCI – Venerdì 6 novembre alle ore 18, al Circolo “La Pieve”, incontro con la senatrice Ylenia
Zambito e Antonietta Scognamiglio, presidente del Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa.
Moderano Valentina Ricotta e Costanzo Ferraro.
Proseguono a Calci gli appuntamenti di “Aperitivo delle Idee”, lo spazio promosso dall’Unione
Comunale per favorire il confronto sui temi che riguardano la società, i diritti e il futuro delle nostre
comunità.
Il prossimo incontro sarà dedicato alla vita indipendente delle persone con disabilità e si terrà
venerdì 6 novembre alle ore 18.00 presso il Circolo “La Pieve” di Calci.
«Abbiamo scelto questo tema perché riconoscere un diritto è fondamentale, ma renderlo
concretamente esercitabile lo è ancora di più», spiega il segretario dell’Unione Comunale Guidi
Massimo.
«Quando parliamo di vita indipendente non parliamo di un principio astratto. Parliamo della
possibilità per una persona con disabilità di scegliere come vivere, dove vivere, con chi vivere, di
poter contare sull’assistenza necessaria, di lavorare, muoversi, partecipare alla vita sociale e
costruire il proprio futuro senza che la disabilità determini automaticamente una condizione di
dipendenza».
All’incontro parteciperanno Ylenia Zambito, senatrice della Repubblica, e Antonietta
Scognamiglio, presidente del Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa. A moderare il confronto saranno Valentina Ricotta, sindaca di Calci, e Costanzo Ferraro, da tempo impegnato pubblicamente sui temi della disabilità, dell’autonomia personale e dell’abbattimento delle barriere fisiche e culturali.
«Il tema è particolarmente attuale anche alla luce della riforma nazionale sulla disabilità e del nuovo
progetto di vita individuale, personale e partecipato. Il punto decisivo è capire come tradurre le
norme in servizi, strumenti e opportunità reali», prosegue il segretario.
«Vita indipendente significa anche mettere in relazione assistenza personale, casa, mobilità, lavoro,
formazione, servizi territoriali e sostegno ai caregiver. È su questo terreno che si misura la distanza
tra un diritto riconosciuto sulla carta e un diritto realmente esigibile».
L’incontro vuole quindi mettere insieme esperienza personale, associazioni, istituzioni locali e
livello nazionale, con l’obiettivo di discutere non soltanto delle norme, ma soprattutto delle
condizioni concrete che possono rendere possibile una maggiore autonomia delle persone con
disabilità.
«Con “Aperitivo delle Idee” vogliamo creare occasioni di confronto vero, senza slogan e senza
schemi precostituiti. Su temi come questo è importante ascoltare chi vive direttamente i problemi,
chi rappresenta le famiglie, chi amministra i territori e chi lavora nelle istituzioni nazionali».
Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo, per continuare il confronto in maniera informale.Last modified: Ottobre 31, 2026