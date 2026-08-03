AOUP Pisa, Petrucci (FdI): “Inaccettabile attendere novembre per il nuovo primario del Pronto Soccorso”

Written by Redazione• 2:54 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere regionale Diego Petrucci (FdI).

Scoppia la polemica sulla nomina del nuovo direttore del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP). A sollevarla è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, che critica la decisione di far decorrere l’incarico del primo classificato alla selezione, il dottor Bertini, soltanto dal 1° novembre, nonostante la graduatoria sia stata definita già il 22 maggio.

Secondo Petrucci, la scelta di lasciare vacante per altri mesi un ruolo così strategico rappresenta un danno per l’intero sistema dell’emergenza-urgenza dell’ospedale di Cisanello.

“Siamo di fronte a una decisione inqualificabile che danneggia l’intero reparto di emergenza-urgenza di uno degli ospedali più importanti d’Italia, arrecando danni al personale e ai cittadini”, afferma il consigliere regionale.

L’esponente di FdI sottolinea come non sia chiaro il motivo per cui la nomina debba slittare di diversi mesi nonostante la procedura concorsuale sia già conclusa. “La graduatoria per il nuovo primario del Pronto Soccorso è pronta dal 22 maggio, non si capisce perché debba proseguire per altri mesi la vacatio di un ruolo così strategico dell’ospedale. Cosa c’è davvero sotto? I cittadini e i lavoratori hanno il diritto di saperlo”, dichiara.

Petrucci ricorda inoltre che il precedente direttore, il dottor Santini, è andato in pensione il 31 dicembre scorso, evidenziando come il reparto sia destinato a restare senza una guida stabile per un totale di undici mesi.

“È inspiegabile lasciare il reparto più critico e sotto pressione dell’intero ospedale nel limbo per ben 11 mesi. Il Pronto Soccorso è il cuore dell’emergenza-urgenza e il fronte su cui si misura la tenuta di una struttura sanitaria: non può essere gestito con questa approssimazione”, sostiene.

Nel suo intervento, il consigliere regionale critica anche il lungo tempo concesso al vincitore della selezione per decidere se accettare l’incarico.

“Non è accettabile che un’eccellenza come l’AOUP venga trattata con così poco rispetto, quasi fosse un ripiego in attesa di altre opportunità. Chi vince con merito un concorso di questa importanza dovrebbe avere la voglia e la passione necessari per assumere immediatamente il ruolo. Che cosa sta spingendo il vincitore a prendere così tanto tempo per decidere?”, chiede Petrucci.

Da qui l’appello alla Regione Toscana e all’assessorato competente affinché vengano chiarite le ragioni del rinvio.

“Mi auguro che la Regione voglia far luce su quanto sta succedendo: la sanità pisana non può attendere i comodi di nessuno”, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.

Last modified: Agosto 3, 2026