Antonio Mazzeo al Giro d’Italia: “Investire nello sport è modo migliore per costruire futuro e opportunità”

PISA – “Pisa vestita di rosa è ancora più bella. Assistere all’arrivo dei corridori qui in piazza dei Miracoli è uno spettacolo magnifico, che tocca il cuore. Questo è lo sport della gente, delle strade e dei borghi che unisce la bellezza dei territori e parla a tutto il mondo. Da qui, con l’affetto e l’orgoglio di tantissimi tifosi, voglio lanciare un messaggio chiaro: investire nello sport è il modo migliore per costruire futuro e opportunità”. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo all’arrivo dei corridori al traguardo della cronometro individuale ‘Lucca-Pisa’, decima tappa del 108esimo Giro d’Italia.

“Sono convinto che lo sport system sia un settore essenziale per lo sviluppo del sistema economico regionale e nazionale. Come Toscana abbiamo investito tanto sull’impiantistica e continuiamo a sostenere il settore perché lo sport è socialità, condivisione e salute. È dimostrato che permette al sistema economico di risparmiare: se si è in salute i costi sanitari diminuiscono e anche l’impatto sociale su categorie a rischio o in difficoltà si riduce” continua il presidente che aggiunge: “Questa decima tappa del Giro deve essere uno stimolo a promuovere iniziative simili che fanno crescere i territori e aumentano la conoscenza delle nostre bellezze storiche ed artistiche nel mondo” conclude Mazzeo.

