Antonio Caracciolo: “Bisognava solo vincere”

Written by Redazione• 11:47 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Pisa – Catanzaro parola al capitano Antonio Caracciolo che commenta il ritorno al successo dei nerazzurri.

di Antonio Tognoli

“L’importante contro il Catanzaro era portare a casa il successo e così è stato. Sono contento della vittoria. In questo momento non conta chi gioca, l’importante è il Pisa. Bisogna mettere davanti a tutto il “noi”. Io o gioco due partite o ne gioco trenta per me è lo stesso cerco sempre di stare bene e di dare il massimo per questa maglia in qualsiasi cosa che faccio“

“Quest’anno è un anno difficile, però l’importante è vincere e ritrovare l’abitudine delle vittorie, lottare fino alla fine e tramandare ai ragazzi nuovi il senso di appartenenza a questa maglia che deve esserci. Abbiamo inserito in rosa ragazzi giovani e forti che possono darci molte soddisfazioni“

“

Last modified: Agosto 31, 2026