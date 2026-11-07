Antonio Caracciolo: “Alzare l’attenzione, liberare la testa e ripartire”

Written by Redazione• 6:12 pm• Pisa SC

PISA – Il capitano Antonio Caracciolo commenta il pareggio interno contro il SuTirol

di Antonio Tognoli

“Non eravamo partiti bene e nonostante ciò siamo passati in vantaggio, ma dopo il pareggio ci siamo troppo adeguati al loro ritmo“.

“Sappiamo cosa vogliamo, dobbiamo secondo me alzare più l’attenzione e liberarci di testa. Ci manca quella mentalità giusta che al momento manca. Bisogna alzare l’asticella e giocare con le piccole così come affrontiamo le grandi“.

“Rispetto all’inizio stagione siamo migliorati, siamo più concentrati e giochiamo più a maglie strette. Il rigore? Secondo me c’era. Rao doveva però essere più furbo nella caduta“

Last modified: Novembre 7, 2026