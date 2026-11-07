Written by Novembre 7, 2026 6:12 pm Pisa SC

Antonio Caracciolo: “Alzare l’attenzione, liberare la testa e ripartire”

HomePisa SCAntonio Caracciolo: “Alzare l’attenzione, liberare la testa e ripartire”

PISA – Il capitano Antonio Caracciolo commenta il pareggio interno contro il SuTirol

di Antonio Tognoli

Non eravamo partiti bene e nonostante ciò siamo passati in vantaggio, ma dopo il pareggio ci siamo troppo adeguati al loro ritmo“.

Sappiamo cosa vogliamo, dobbiamo secondo me alzare più l’attenzione e liberarci di testa. Ci manca quella mentalità giusta che al momento manca. Bisogna alzare l’asticella e giocare con le piccole così come affrontiamo le grandi“.

Rispetto all’inizio stagione siamo migliorati, siamo più concentrati e giochiamo più a maglie strette. Il rigore? Secondo me c’era. Rao doveva però essere più furbo nella caduta

Last modified: Novembre 7, 2026
Previous Story
Paolo Bianco: “Abbiamo commesso troppi errori in fase di impostazione”
Next Story
Pisa – SudTirol, le pagelle firmate da Giovanni Manenti

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti