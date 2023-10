Anna Ferretti confermata presidente provinciale di Italia Viva Pisa

PISA – Anna Ferretti eletta nuovamente presidente di Italia Viva Pisa.“Un grande lavoro di squadra, tra le persone, nei territori, per confrontarsi sulle idee, progetti e sogni, per costruire il futuro del nostro partito”, dice la Presidente Anna Ferretti.

Un ruolo legittimato e conquistato con la maggioranza dei voti, con un processo democratico, il congresso a cui hanno partecipato tutti gli iscritti ad Italia Viva. Anna Ferretti continua,” Il mio impegno è al servizio delle comunità per risolvere problemi e dare risposte concrete” e continua dicendo “ Un gruppo di iscritti di Italia Viva Pisa e provincia consolidato ed io abbiamo già in cantiere un progetto, ci stiamo lavorando da tempo, Elezioni Europe 2024 Italia Viva – RenewEurope, Struttura Strategia di Comunicazione Insieme per il “CENTRO” Un lavoro ricco di speranze, pieno di idee, complesso, per la costruzione di un identità ben definita, la nostra identità, in vista degli importanti appuntamenti elettorali del 2024. I valori di Italia Viva Europeismo, Riformismo, Democrazia Liberale. La presidente conclude ringraziando tutti quelli che l’hanno sostenuta e votata, “loro mi hanno scelto ed io sceglierò loro!” Il nostro traguardo

Volare Alto!