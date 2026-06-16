“Animali Narranti”, sulle Piagge arrivano i “Versi selvatici”. Poi appuntamento al Bosco dei Talenti con “Hansel e Gretel”

Written by Redazione• 11:27 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Una passeggiata poetica nel verde delle Piagge, pensata a partire dalla convinzione che il linguaggio della poesia sia un organismo vivente tra i viventi, capace di registrare ciò che il discorso ordinario non riesce sempre a dire. Venerdì 19 giugno, alle ore 19, la rassegna Animali Narranti propone Versi selvatici, un percorso tra natura e parola che vedrà protagonisti Francesca Matteoni, Francesco Maria Terzago e Alessandro Agostinelli.

I tre poeti porteranno i loro versi lungo il percorso, lasciando che i testi entrino in risonanza con la materia viva del luogo e raccontando la poesia come pratica di attenzione al presente. A condurre la passeggiata sarà Matteo Pelliti, che accompagnerà le voci e aprirà lo spazio a una riflessione collettiva sul rapporto tra scrittura e mondo naturale.

Il ritrovo per la partenza è fissato al gazebo adiacente alla biblioteca SMS. Al termine del percorso sarà offerto un brindisi.

La rassegna proseguirà sabato 20 giugno, grazie alla collaborazione con l’associazione Talenti Autistici, al Bosco dei Talenti di San Piero a Grado con Hansel e Gretel, appuntamento della sezione kid a cura di Elena Colombo e Intiminnesti. Una fiaba antica e potente, raccontata da una narratrice che, con la voce e il corpo, darà vita ai personaggi della storia: due bambini chiamati ad affrontare il buio del bosco, a prendersi per mano, a farsi coraggio e a crescere insieme.

Alle ore 20 è prevista l’apericena su prenotazione, mentre lo spettacolo inizierà alle ore 21. Per entrambi gli eventi la prenotazione è consigliata. Informazioni e modalità sono disponibili su www.spaziomumu.com.

Animali Narranti continuerà per tutta l’estate con una seconda edizione che vede tra i protagonisti Elio Germano, Vasco Brondi, Caterina Guzzanti e Marta Cuscunà. Il progetto, nato in stretta sinergia con l’associazione teatrale VivaVoce di Giulia Solano, è sostenuto dalla Fondazione Pisa con la collaborazione di Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Università di Pisa, Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Cinema Arsenale e Bosco dei Talenti.

Nel gruppo di lavoro figurano Veronica Cardelli, Sofia Davila, Serena Tonelli, Nicola Trabucco, Alberto Iorio e Sonia Cerrai.

Last modified: Giugno 16, 2026