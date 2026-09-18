Anima Mundi, al Camposanto il “Cantico delle creature” di Pietro Dinetto

Written by Redazione• 1:23 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Lunedì 21 settembre alle 21 il Camposanto di Pisa ospita un nuovo appuntamento della XXV edizione di Anima Mundi, diretta dal maestro Trevor Pinnock. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Cremona Antiqua, con Gian Andrea Guerra al violino, Nicola Brovelli al violoncello, Massimiliano Pegorini come voce narrante e Antonio Greco maestro concertatore al clavicembalo.

Al centro del concerto sarà il Cantico delle creature di Pietro Dinetto, brano vincitore della XVIII edizione del Concorso internazionale di composizione sacra Anima Mundi. Nel 2026, a ottocento anni dalla morte di san Francesco d’Assisi, il concorso ha scelto come testo d’obbligo uno dei componimenti poetici più antichi della lingua italiana e una delle principali espressioni della spiritualità francescana.

Pietro Dinetto

Nel lavoro di Dinetto il testo è affidato alla voce recitante, accompagnata dall’orchestra d’archi in forma di melologo. La musica, spiega il compositore, «si apre e si conclude in un registro luminoso e rarefatto, quasi a suggerire una dimensione che precede e oltrepassa l’esperienza terrena». Il percorso sonoro segue il movimento e la vitalità degli elementi naturali, per dissolversi «in una luce sonora che lascia alla contemplazione l’ultima parola».

La seconda parte della serata sarà dedicata al Barocco strumentale italiano, con musiche di Francesco Geminiani, Antonio Vivaldi e Alessandro Scarlatti. Il programma si aprirà con il Capriccio in do maggiore per violino solo di Geminiani e si concluderà con il suo Concerto grosso in re minore “La follia”, elaborato dalla celebre Sonata di Arcangelo Corelli.

Saranno inoltre eseguiti il Concerto in do minore RV 401 di Vivaldi, con il violoncello solista, e il Concerto in mi minore RV 277 “Il favorito”, affidato al violino. Completerà il programma il Concerto grosso n. 1 in fa minore di Alessandro Scarlatti.

Fondata da Antonio Greco e attiva dal 2004, l’Orchestra Cremona Antiqua è ensemble residente del Festival Monteverdi di Cremona dal 2021. La formazione affronta un repertorio che spazia dal tardo Rinascimento al primo Romanticismo, eseguito con strumenti originali e secondo le prassi delle diverse epoche. Da oltre vent’anni collabora con Anima Mundi, partecipando spesso alle prime esecuzioni assolute dei brani vincitori del concorso di composizione sacra.

CORO Cremona Antiqua (Photo Alberto Panzani)

Le offerte raccolte durante il concerto saranno destinate al progetto “Misericordia Tua” della Caritas diocesana di Pisa, casa di accoglienza a dimensione familiare rivolta a persone ex detenute o ammesse a misure alternative, impegnate in percorsi di recupero e reinserimento sociale. Nel 2025 il servizio ha accompagnato sette persone con il sostegno di educatori, volontari e della comunità dei padri Dehoniani.

L’ingresso è gratuito con biglietto. Le prenotazioni online sono esaurite, ma lunedì, a partire dalle 18, i biglietti non ritirati saranno distribuiti alla biglietteria del Museo dell’Opera del Duomo. Informazioni e programma sul sito dell’Opera della Primaziale Pisana.

Last modified: Settembre 18, 2026