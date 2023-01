Andrea Valente nuovo presidente delle Acli pisane

Scritto da admin• 10:20 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Andrea Valente è il nuovo presidente delle Acli pisane. Eletto all’unanimità dal consiglio provinciale di venerdì scorso, subentra a Paolo Martinelli, dimissionario dall’inizio di dicembre.

Quarantotto anni, ghezzanese d’origine e poi trasferitosi nella parrocchia di Badia (Cascina), sposato con due figli adolescenti, un lavoro nell’area manager della direzione commerciale dell’Aci (Automobile Club Italia) per Toscana, Liguria e Sardegna, Valente, già responsabile diocesano dell’Azione Cattolica Ragazzi prima e della Pastorale giovanile diocesana poi, entra nella famiglia delle Acli nel 2009 come responsabile amministrativo. Andrea assume la carica di vicepresidente (oltreché responsabile amministrativo e del personale e presidente del Patronato) nei sei anni in cui l’associazione è stata guidata da Martinelli.

E’ all’insegna della continuità, dunque, la scelta del consiglio provinciale come emerge chiaramente anche dalle prime parole che il nuovo presidente nella lettera inviata a tutti i dipendenti delle Acli pisane: “Ringrazio tutti per la fiducia accordatami, consapevole che l’unico modo per ripagarla è quello di mettere tutto il mio impegno, come già fatto finora come vicepresidente vicario, al servizio dell’associazione – scrive -. Questa mia presidenza non vuole essere un “ponte” verso il prossimo congresso ma un proseguire il percorso intrapreso insieme a Paolo (Martinelli ndr) con ancora più entusiasmo e rinnovamento”.

Nominato anche il nuovo consiglio di presidenza, guidato ovviamente da Andrea Valente (che mantiene la delega al personale e la presidenza del patronato). Luca Ciucci è vicepresidente vicario (con delega a centro studi, cooperazione sociale e pace) e Lorenzo Bravetti vicepresidente (responsabile di sviluppo associativo di Pisa e Lucca e coordinamento del programma). Gli altri componenti sono Rachele Antonelli (responsabile amministrativo), Francesco Calvetti (delega a welfare e lavoro), Daniele De Nisco (ambiente e sviluppo sostenibile), Laura Mureddu (giovani), Otello Filippi (anziani), Cristina Valtriani (vita cristiana e coordinamento della segreteria provinciale), Renato Lemmi (coordinamento zona Valdera), Anna Bargagna (comunicazione e migranti), Silvia Innocenti (pari opportunità e legalità), Matteo Diciotti (animazione sociale e rigenerazione dei circoli). A Giacomo Martelli la delega esterna al consiglio di presidenza per quanto riguarda l’integrazione di sistema e dei servizi. Monsignor Antonio Cecconi è l’assistente spirituale delle Acli provinciali di Pisa.

Nella foto: il nuovo consiglio di presidenza delle Acli provinciali di Pisa

Last modified: Gennaio 16, 2023