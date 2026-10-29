Andrea Pieri, un esempio per i giovani: 550 chilometri per dire no al bullismo

Written by Redazione• 6:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – 550 chilometri, 15 tappe e un messaggio forte: trasformare il dolore in un’occasione per fare del bene. È l’impresa di Andrea Pieri, giovane elbano di 30 anni, partito da Portoferraio il 25 ottobre con destinazione Milano per sensibilizzare l’opinione pubblica sul bullismo, sulla violenza giovanile e sull’indifferenza.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Uniti per Paolo ETS, nasce dal ricordo di Paolo Sarullo e vuole portare nelle comunità e nelle scuole un messaggio di rispetto, solidarietà ed empatia.

Durante la sua sosta a Pisa, Andrea è stato salutato da Francesca Bardino, dirigente ASI, che ha voluto manifestargli sostegno e apprezzamento per una sfida che va ben oltre la prestazione sportiva.

La sua impresa rappresenta un esempio importante per i giovani di oggi: dimostra che anche un’esperienza negativa, per quanto dolorosa, può trasformarsi in qualcosa di grande e positivo. Da una ferita può nascere la forza di reagire, di aiutare gli altri e di impegnarsi affinché nessuno debba sentirsi solo o subire violenze in silenzio.

Andrea sta trasformando ogni chilometro in un’occasione per diffondere consapevolezza e invitare tutti, soprattutto i più giovani, a scegliere il rispetto al posto della prepotenza, il dialogo al posto della violenza e la solidarietà al posto dell’indifferenza.

La sua corsa ci ricorda che lo sport non è soltanto fatica e traguardi, ma anche uno straordinario strumento educativo, capace di unire le persone e trasmettere valori fondamentali.

Perché dalle difficoltà può nascere un cambiamento e ciascuno di noi può fare la differenza. Forza Andrea: il tuo viaggio è un messaggio di speranza per tanti giovani!

Last modified: Ottobre 30, 2026