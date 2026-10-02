Altri tre chirurghi Aoup Fellows dell’American College of Surgeons: Lorenzo Andreani primo ortopedico italiano. Nuovo ingresso anche per Rosario Bellini e Silvia Strambi

Written by Redazione• 12:11 pm• Pisa, Attualità

PISA – Tre nuovi ingressi di chirurghi dell’Aoup nell’ACS-American College of surgeons nel ruolo di Fellows, nel corso del recente congresso della società scientifica tenuto negli Stati Uniti a Washington D.C. Si tratta di Lorenzo Andreani, chirurgo ortopedico dell’Aoup responsabile del Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale Sarcomi dei tessuti molli e sarcomi dell’osso – che risulta il primo ortopedico italiano a rivestire questo ruolo -; di Rosario Bellini, chirurgo generale direttore dell’Unità operativa di Chirurgia bariatrica e di Silvia Strambi, chirurgo generale in servizio nella Chirurgia generale e d’urgenza dell’Aoup.

Il titolo di Fellow viene conferito dall’American College of Surgeons a professionisti che, al termine di un rigoroso percorso di valutazione, dimostrino elevati standard di competenza clinica, integrità professionale, formazione, attività scientifica e impegno nel miglioramento della qualità delle cure.

L’Aoup vanta diversi chirurghi che, negli anni, hanno fatto o fanno parte dell’ACS. Fra questi, attualmente vi figurano come FACS Dario Tartaglia, Emanuele Cigna, Matteo Ghilli, Nicola Montemurro, Simone Guadagni e Luca Morelli che, dal 2021 è anche membro dell’Accademia dei maestri di chirurgia (MAMSE-Member of Academy of Master Surgeon Educators)

Last modified: Ottobre 2, 2026