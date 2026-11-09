Alluvioni del 1966 e del 1996, alla Domus Mazziniana un confronto tra memoria e prevenzione

Written by Redazione• 3:36 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Martedì 10 novembre alle 17 la presentazione del numero speciale di “Testimonianze”. Ingresso libero.

PISA– La memoria delle alluvioni come punto di partenza per affrontare le sfide della prevenzione e della sicurezza del territorio. Martedì 10 novembre alle ore 17, la Domus Mazziniana, in via Massimo d’Azeglio 14, ospita “Tra Memoria e Futuro”, incontro dedicato al numero speciale 567-568 della rivista “Testimonianze”, fondata da Ernesto Balducci.

A sessant’anni dall’alluvione dell’Arno del 1966 e a trent’anni da quella che colpì l’Alta Versilia e la Garfagnana nel 1996, l’appuntamento metterà in dialogo ricostruzione storica e analisi scientifica, con attenzione al rischio idrogeologico e alle questioni poste dal cambiamento climatico.

Dopo i saluti di Pietro Finelli, direttore scientifico della Domus, interverranno Giorgio Valentino Federici, professore emerito di Costruzioni idrauliche all’Università di Firenze, Enrica Caporali, docente della stessa disciplina nell’ateneo fiorentino, e Roberto Giannecchini, professore di Scienze della Terra all’Università di Pisa.

Alla dimensione umana e civile delle due catastrofi saranno dedicati i contributi del giornalista Giuseppe Meucci, autore de “Il giorno del diluvio”, e di Paolo Fontanelli, coautore de “La fiducia nel fango”.

L’iniziativa fa parte del ciclo “Clioscopio. I problemi del presente, lo sguardo della Storia”, promosso dalla Domus Mazziniana.

L’ingresso è libero, con piena accessibilità garantita. Per informazioni: eventi@domusmazziniana.it, telefono 050 24174.

Last modified: Novembre 9, 2026