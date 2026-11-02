Alluvione autunno 2023, Giani fa il punto sugli interventi a Pisa

Written by Redazione• 6:53 pm• Pisa, Politica

PISA – Ammontano a 121 milioni e 216 mila euro i fondi che verranno impiegati per 53 interventi distribuiti in 7 province della Toscana, finalizzati al superamento dell’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre e novembre 2023. Si tratta di un importante programma di opere, che è stato illustrato dal presidente della Regione Eugenio Giani nel corso di una conferenza stampa in Palazzo Strozzi Sacrati.

“Per quel che riguarda il territorio della provincia di Pisa – ha detto il presidente Giani – l’investimento complessivo degli interventi ammonta a 9.150.000 euro, e riguarda i comuni di Crespina Lorenzana , San Miniato, Ponsacco, Calcinaia e Fauglia”.

Il programma di opere illustrate da Giani in conferenza stampa interessa i numerosi Comuni che furono pesantemente danneggiati dagli eventi di eccezionale intensità che videro il loro culmine nella giornata del 2 novembre 2023 esattamente tre anni fa, portando nelle ore successive alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e alla nomina del presidente Giani a commissario per l’emergenza.

Dei 121 milioni di euro complessivi 67 arrivano dal fondo di solidarietà Ue, 12 dal bilancio regionale e 42 milioni derivano dalle economie maturate dalle risorse stanziate precedentemente dal Dipartimento di Protezione Civile.

Last modified: Novembre 3, 2026