Written by Redazione• 5:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

«IN(SIDE», curata da Chiara Baratti, raccoglie fotografie di viaggio dall’Asia al Nord Africa, dall’Europa all’Italia. Ingresso gratuito fino a sabato 28 novembre

PISA – È stata inaugurata domenica 22 novembre la mostra fotografica «IN(SIDE» di Alex Palermo, ospitata alla Galleria delle Officine, all’interno delle Officine Garibaldi. È la prima personale del fotografo pisano e il secondo appuntamento espositivo della galleria, con la direzione artistica e la curatela di Chiara Baratti.

Gli scatti raccontano luoghi e incontri dei viaggi di Palermo, dai paesaggi alle manifestazioni di piazza, dalle tradizioni locali ai gesti della vita quotidiana. Il bianco e nero prevale nel percorso e si alterna a immagini a colori. In passato il fotografo ha esposto a Milano grazie alla vittoria di un concorso e ha visto due suoi lavori pubblicati sulla piattaforma Your Shot di National Geographic.

La mostra è visitabile gratuitamente fino a sabato 28 novembre, negli orari di apertura delle Officine Garibaldi, in via Gioberti 39.

Last modified: Novembre 24, 2026