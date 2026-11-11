Allarmi bomba nelle scuole toscane, coinvolti anche gli istituti Russoli e Pesenti

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Email minatorie hanno fatto scattare evacuazioni precauzionali e controlli. Segnalazioni in diverse province della regione.

PISA– Anche il liceo artistico Russoli e l’istituto Pesenti di Cascina sono stati interessati dall’ondata di allarmi bomba che nella mattinata di mercoledì 11 novembre ha coinvolto numerose scuole italiane. L’arrivo di messaggi contenenti minacce ha richiesto l’attivazione delle procedure di sicurezza e l’allontanamento precauzionale di studenti e personale. Dell’evacuazione del Russoli a Cascina riferisce anche Cascina Notizie.

Secondo ANSA, una mail anonima che annunciava la presenza di un ordigno ha fatto scattare l’allerta in oltre cento istituti del Paese. Le evacuazioni hanno consentito alle forze dell’ordine di avviare le verifiche negli edifici interessati.

In Toscana le segnalazioni hanno riguardato scuole delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Siena e Pisa, coinvolgendo diversi ordini scolastici, dall’infanzia alle superiori. Nell’Aretino e in Casentino sono state disposte evacuazioni in più istituti. A Seravezza, in Versilia, l’allarme relativo alla primaria Frediani ha comportato anche l’uscita precauzionale dei dipendenti del Municipio, come comunicato dal Comune.

L’episodio segue un’analoga ondata di minacce dei giorni precedenti, quando un messaggio era stato inviato a circa 280 dirigenti scolastici. Le comunicazioni ricevute hanno imposto nuove verifiche di sicurezza, con interruzioni delle attività didattiche negli istituti coinvolti.

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Last modified: Novembre 11, 2026