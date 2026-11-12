Allarmi bomba nelle scuole, gli psicologi: «Ai ragazzi informazioni chiare, senza alimentare l’ansia»

Written by Redazione• 2:07 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

La presidente Maria Antonietta Gulino invita gli adulti ad ascoltare le preoccupazioni degli studenti: «Non nascondere i fatti, ma evitare toni drammatici e rassicurazioni superficiali».

PISA- Informare bambini e adolescenti con chiarezza, senza nascondere ciò che accade e senza trasmettere ansia. È l’invito di Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale, dopo gli allarmi bomba che hanno interessato le scuole, coinvolgendo anche il territorio pisano.

«È compito degli adulti — genitori, insegnanti, istituzioni e media — dare comunicazioni che non allarmino ma rassicurino», afferma Gulino, sottolineando la necessità di evitare che la paura si trasformi in disagio psicologico.

Secondo la presidente, la percezione del rischio dipende non soltanto dalla probabilità reale di un evento, ma anche dalle emozioni che suscita e dalla frequenza con cui se ne sente parlare. Per questo la qualità della comunicazione, pubblica e privata, assume un ruolo centrale, soprattutto quando si rivolge ai più giovani.

Le informazioni, spiega, devono essere tempestive e attendibili, capaci di descrivere quanto accade senza ricorrere a toni drammatici o a rassicurazioni superficiali. Agli adulti spetta anche il compito di accogliere le preoccupazioni, offrendo occasioni di confronto senza amplificare i timori.

«La sicurezza si costruisce anche attraverso la fiducia nelle istituzioni e negli altri, la qualità delle informazioni e la possibilità di sentirci parte di una comunità o di un gruppo», osserva Gulino, richiamando il ruolo della scuola, del lavoro e della famiglia nell’affrontare le difficoltà.

L’attenzione finale è rivolta al rapporto con bambini e adolescenti: «Non sovraccaricare bambini e ragazzi delle ansie degli adulti». Parlare con loro e ascoltarne le preoccupazioni, conclude la presidente, è la strada per favorirne il benessere, anche psicologico.

Last modified: Novembre 12, 2026