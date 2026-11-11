Allarmi bomba nelle scuole, Giani: “Atti sconsiderati e inaccettabili”

Written by Redazione• 2:02 pm• Pisa, Attualità, Politica

Il presidente della Toscana chiede vigilanza e controlli per individuare i responsabili delle minacce

PISA– «Siamo di fronte ad atti sconsiderati e assolutamente inaccettabili». Il presidente della Regione Eugenio Giani condanna gli allarmi bomba che oggi, 11 novembre, hanno interessato numerosi istituti scolastici della Toscana e del resto d’Italia.

Per Giani si tratta di episodi che turbano il lavoro e, in particolare, lo svolgimento delle attività scolastiche. Contro quelli che definisce «sconosciuti turbatori dell’ordine pubblico», il presidente chiede «una ferrea attività di vigilanza, controllo e individuazione dei responsabili».

«È inaccettabile questo clima di difficoltà che sembra pervadere il nostro Paese», ha aggiunto.

Giani ha appreso la notizia dal presidente della Provincia di Massa-Carrara e dal sindaco di Aulla mentre si stava recando ad Albiano per l’inaugurazione della palestra scolastica, realizzata grazie a una variazione del bilancio regionale.

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Last modified: Novembre 11, 2026