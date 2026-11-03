Alla Sala Baleari del Comune di Pisa presentato il quinto corso della Scuola Lorenzo Ravagni: “I giovani e l’imprenditoria nella UE”

Written by Redazione• 12:54 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – È il titolo del quinto corso della scuola “Lorenzo Ravagni” che è stato inaugurato sabato 31 ottobre nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa. Dopo le parole del Presidente dell’Associazione “Lorenzo Ravagni”, dott. Attilio Zifaro che ha ringraziato le scuole presenti e ha annunciato le novità di quest’anno: la giornata dedicata al risparmio (10 febbraio 2027), una, come lo scorso anno, su droga e mafia e, seconda novità, una lezione dedicata alla musica con un concerto nella Chiesa di Santa Caterina.

Il Prof. Simone Marinai (Unipi), ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per i giovani che dà delle opportunità di entrare in contatto con professionisti, col mondo del lavoro, delle istituzioni e confrontarsi con questi docenti. Ha elencato le scuole che hanno aderito, sempre di più e con un orizzonte che si fa sempre più vasto: dalle scuole pisane “storiche”, il liceo Galilei/Pacinotti, la scuola frequentata da Lorenzo Ravagni, il liceo Ulisse Dini, l’Istituto arcivescovile Santa Caterina e poi l’Enrico Fermi di Pontedera.

Novità assoluta di quest’anno la partecipazione di scuole medie di Pisa e del Litorale: la scuola Vincenzo Galilei e l’Istituto comprensivo Niccolò Pisano con le due scuole, quella di Calambrone e di Castagnolo a San Piero e la scuola Pier Cironi di Prato.

È stata poi la volta dei saluti istituzionali con l’assessore ai Lavori Pubblici Virginia Mancini che ha portato i saluti del sindaco Michele Conti ricordando l’impegno e la vicinanza della famiglia Ravagni e ringraziando studenti e insegnanti presenti. L’assessore Virginia Mancini ha lasciato la parola all’assessore Riccardo Buscemi, responsabile della scuola per il comune, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative extracurriculari per la crescita degli studenti e in particolar modo si è soffermato su uno degli interventi della mattinata, in particolar modo quello del prof. R. Castaldi sull’Unione Europea come progetto di Pace. Sottolineando come la vera essenza dell’Europa sia proprio quella di garanzia di pace. La Sala delle Baleari era completamente gremita di studenti provenienti dall’Istituto Fermi di Pontedera accompagnati dalla prof.ssa Silvia Quintavalle e dall’Istituto Galilei Pacinotti di Pisa col prof. Andrea Montagnani che è anche una colonna portante della Scuola Ravagni fin dalla sua nascita. Prima degli interventi dei quattro relatori è stata data la parola a Mattia Cuomo che da studente, che ha partecipato alle lezioni della scuola, e adesso è diventato un attivo collaboratore.

La mattinata si è poi svolta come da programma con gli interventi dei quattro relatori: la senatrice Ylenia Zambito, che ha affrontato il tema della tutela della salute tra stato, regioni e Ue, il prof. Roberto Castaldi, Università eCampus, sull’Unione Europea come progetto di Pace e, dopo la breve pausa, la parlamentare europea On. Camilla Laureti ha affrontato il tema: Radici locali, visione europea: il ruolo dei giovani nell’agricoltura del futuro. Ha concluso i lavori il prof Diego Passuello, fisico della nostra università che ha intrattenuto gli studenti sulla storia e gli scopi dei laboratori di ricerca fondamentale internazionali in Europa. A disposizione dei presenti il secondo volume della Scuola Ravagni, Cives Europae con interventi di docenti della scuola e alcune tesine che sono state discusse dagli studenti a fine corso.

Last modified: Novembre 3, 2026