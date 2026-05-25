Alla libreria Erasmus di Pisa la presentazione del romanzo “Libeccio” di Franco Poggianti

Written by Redazione• 4:41 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giovedì 28 maggio alle ore 17.30 la Libreria Erasmus di Pisa, in piazza Cavallotti, ospiterà la presentazione del romanzo “Libeccio” di Franco Poggianti, pubblicato da Effigi Edizioni.

A dialogare con l’autore saranno due docenti dell’Università di Pisa: lo storico Franco Angiolini e lo studioso di linguistica italiana Fabrizio Franceschini.

Il libro intreccia diversi registri narrativi, muovendosi tra romanzo storico, racconto picaresco, storia d’amore e giallo. Al centro della vicenda una combriccola di livornesi che diventa voce narrante collettiva di una storia che affonda le sue radici nella Tombolo del secondo dopoguerra, tra Pisa e Livorno, negli anni dell’arrivo dell’esercito americano.

Nel romanzo emerge anche il dramma delle cosiddette “segnorine”, donne travolte dalla povertà e dalla violenza del dopoguerra, finite in un contesto segnato da sfruttamento e criminalità.

Franco Poggianti, giornalista professionista, ha iniziato la sua carriera a Paese Sera per poi lavorare all’Ufficio stampa della Direzione nazionale del PCI durante la segreteria di Enrico Berlinguer. Successivamente è stato inviato speciale del Tg3, seguendo eventi storici come il terremoto dell’Irpinia, la caduta del Muro di Berlino e la guerra nell’ex Jugoslavia. È stato inoltre vice direttore di Rai International e ideatore del settimanale televisivo Agri3.

Last modified: Maggio 25, 2026