Alla Domus Mazziniana la presentazione del volume di Marco Brando «Non c’è #Storia. I cliché storici nei media italiani»

Written by Redazione• 11:41 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

L’appuntamento, in programma venerdì 6 novembre 2026, si inserisce nel ciclo «Clioscopio» e approfondisce il peso dei luoghi comuni e delle metafore storiche nel linguaggio dei media e della politica.

PISA — Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 17.00, la Domus Mazziniana ospita la presentazione del volume di Marco Brando Non c’è #Storia. I cliché storici nei media italiani (Salerno editrice, 2026). L’autore dialoga con Enrica Salvatori (Associazione Italiana di Public History – Università di Pisa); coordina l’incontro Pietro Finelli (Domus Mazziniana).

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana di Public History e l’Associazione Mazziniana Italiana, rientra nel ciclo Clioscopio. I problemi del Presente, lo sguardo della Storia, quest’anno dedicato al tema «La democrazia è un problema di educazione». L’incontro offre l’occasione per interrogarsi su come il linguaggio dell’informazione e della politica plasmi la percezione collettiva del passato e influenzi la qualità del dibattito pubblico contemporaneo.

L’abuso delle metafore storiche nei media

Preistoria, Medioevo, caccia alle streghe, Inquisizione, Far West: nel lessico giornalistico e nella cultura di massa queste espressioni sono frequentemente impiegate come scorciatoie retoriche per evocare allarme, caos, arretratezza o persecuzione, spesso allontanandosi dai significati storici originari.

Nel volume, il giornalista e public historian Marco Brando ricostruisce l’uso e l’abuso di queste categorie, evidenziando come tali metafore negative, anziché spiegare la complessità del presente, riflettano la tendenza a proiettare le paure odierne in un «altrove» storico, reale o immaginario.

Formazione, informazione e pensiero critico

Il confronto con Enrica Salvatori — studiosa di storia medievale e figura di riferimento della Public History in Italia — permetterà di riflettere sul ruolo sociale degli storici, sulle responsabilità di chi fa informazione e sul contributo essenziale che la scuola e i percorsi formativi possono offrire allo sviluppo del pensiero critico, pilastro di una cittadinanza democratica consapevole.

Profilo dei relatori

Marco Brando — Giornalista professionale dal 1982 e public historian, ha lavorato per oltre sedici anni a «l’Unità» (inviato speciale per l’inchiesta Mani Pulite), è stato tra i fondatori del «Corriere del Mezzogiorno» a Bari e caporedattore a Milano. Autore di numerosi saggi dedicati all’uso pubblico della storia e ai miti storiografici nella cultura di massa — tra cui Medi@evo (2024) —, è socio di AIPH, SISMED e SISDISS.

— Giornalista professionale dal 1982 e public historian, ha lavorato per oltre sedici anni a «l’Unità» (inviato speciale per l’inchiesta Mani Pulite), è stato tra i fondatori del «Corriere del Mezzogiorno» a Bari e caporedattore a Milano. Autore di numerosi saggi dedicati all’uso pubblico della storia e ai miti storiografici nella cultura di massa — tra cui Medi@evo (2024) —, è socio di AIPH, SISMED e SISDISS. Enrica Salvatori — Professoressa associata di Storia medievale e Digital Public History presso l’Università di Pisa, è presidente dell’Associazione Italiana di Public History (AIPH). Direttrice del Laboratorio di Cultura Digitale dell’Ateneo pisano e codirettrice di «Public History Weekly», si occupa di storia della Lunigiana, circolazione mediterranea medievale e metodologie digitali per la ricerca e la divulgazione storica.

— Professoressa associata di Storia medievale e Digital Public History presso l’Università di Pisa, è presidente dell’Associazione Italiana di Public History (AIPH). Direttrice del Laboratorio di Cultura Digitale dell’Ateneo pisano e codirettrice di «Public History Weekly», si occupa di storia della Lunigiana, circolazione mediterranea medievale e metodologie digitali per la ricerca e la divulgazione storica. Pietro Finelli — Direttore scientifico della Domus Mazziniana di Pisa e docente incaricato di Storia internazionale dell’età contemporanea e di Storia dei conflitti e della pace presso l’Università di Pisa.

Last modified: Novembre 5, 2026