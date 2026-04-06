Alexander Knaster non arretra: “Avanti con il progetto”

Written by Redazione• 11:04 am• Pisa SC

Il magnate russo americano ribadisce senza esitazioni il sostegno al management e alla famiglia Corrado



PISA – Nel momento più difficile della stagione, arriva un segnale forte e diretto dalla proprietà. Alexander Knaster rompe il silenzio e blinda il Pisa Sporting Club: nessun passo indietro, fiducia piena e progetto confermato.

di Sandro Cacciamano

Contattata per verificare le indiscrezioni su una prossima intervista in uscita su Sky, la società nerazzurra ha confermato le parole dell’azionista di maggioranza. Nell’intervento, che sarà trasmesso nei prossimi giorni su Sky Sport, il magnate russo-americano ripercorre le ragioni che lo hanno portato ad investire nel Pisa e ribadisce senza esitazioni il sostegno al management e alla famiglia Corrado anche per il prossimo futuro.

Una presa di posizione netta, che arriva in un contesto tutt’altro che semplice. La classifica resta critica, la squadra fatica a trovare una via d’uscita e l’ultima sconfitta casalinga contro il Torino ha ulteriormente complicato il quadro.



Eppure, nonostante le difficoltà, la linea della proprietà non cambia. Nessuna rivoluzione all’orizzonte, ma continuità e determinazione: avanti con il progetto, con particolare attenzione allo sviluppo del centro sportivo e dello stadio.

Parole chiare, che la società ha già confermato e che saranno presto rese pubbliche integralmente nell’intervista su Sky. Un messaggio preciso: il Pisa non si ferma, nemmeno adesso.

Last modified: Aprile 6, 2026